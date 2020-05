El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, afirmó que durante el tiempo de la pandemia del COVID-19 ha ordenado restricciones sociales entendiendo la situación económica de la ciudadanía.

Recordó las críticas de las que ha sido objeto de parte de la oposición, a quienes señaló por acusarlo de ser "permisivo", sin embargo, apeló a la necesidad que tiene la población de desempeñar sus actividades laborales para poder vivir al día.

"Me han criticado porque dicen que yo fui muy permisivo en toda esta circunstancia, yo me pongo en los zapatos de las personas, hay gente que si no trabaja no tiene para comer al día siguiente, entonces la actividad económica en muchos negocios, comercios, pues se mantuvo a lo mejor en un perfil más bajo, pero hay que entender, esa es una realidad, me dicen que se va a reanudar el sector de la construcción, aquí nosotros nunca cerramos el sector de la construcción, seguimos haciendo obra, seguimos apoyando a la construcción con recursos públicos, si alguna área se afectó o dejó de construir, pues es porque a lo mejor no había recursos para llevar a cabo estás actividades en el sector privado".

El alcalde destacó este martes que dentro de la administración que preside siempre buscan ser "sensibles y solidarios" con todas las personas, especialmente para mantener sus labores con todas las medidas sanitarias, de forma que sea su desarrollo hasta de "bajo perfil".