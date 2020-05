Megan Fox y Brian Austin ponen fin a su matrimonio

Brian Austin y Megan Fox han decidido poner fin a su matrimonio.

Fue él quien a través de su podcast titulado, Context, confirmó que desde hace un año su relación no marchaba bien y luego de algunas charlas entre ambos sobre su futuro, habían decidido no continuar.

“Ella dijo, ‘Me di cuenta cuando estaba fuera del país trabajando sola que me sentía más yo misma y que me gustaba estar conmigo misma durante toda esta experiencia, creo que esto significa que algo no va bien’”.

El también actor detalló que las palabras de ella le habían dolido mucho, sin embargo, reconoció que fue honesta.

“Me quedo en shock y molesto con esto pero no podría estar enfadado porque ella no había pedido estar de esa manera. No fue su elección, simplemente fue honesta con sus sentimientos. Hablamos más sobre este tema y dijimos de separarnos por un tiempo”.

Tras tomarse algunas semanas, Megan y Brian, padres de tres hijos, terminan oficialmente su historia de amor, esto también luego de que comenzaron a circular imágenes de Fox junto al rapero Machine Gun Kelly.