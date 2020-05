Fabiola Martínez admite haber sido amante de Américo Garza

Luego de que en las últimas semanas el nombre de Fabiola Martínez se volviera tendencia luego de que un canal de YouTube asegurara que esta fue la tercera en discordia entre la relación de Américo Garza y Panini, la misma conductora admite que los rumores son ciertos.

Así lo confesó la misma presentadora de 32 años a la revista TVNotas, donde señaló que efectivamente sostuvo una relación íntima con el esposo de la exLavandera.

Fue durante el año 2015 que Fabiola y Américo tuvieron una relación extramarital, pues en aquel entonces Martínez se estaba dando un tiempo con su marido ya que su relación no se encontraba en el mejor momento.

“Para ese entonces (2015) se rumoraba que Américo andaba con Panini, porque así lo dio a entender Karla Luna cuando salió a decir que se acababan Las lavanderas. Pero bueno, a mí eso no me importaba, yo a él no lo veía como algo serio”, declaró.

De acuerdo a Martínez, su cercanía con Garza ocurrió cuando ella entró al programa Guerra de Chistes, del cual se hizo una gira por Estados Unidos en la que ambos acudieron.

“Nuestra aventura se dio durante esta gira y los dos acordamos que cuando regresáramos a Monterrey, íbamos a terminar”, mencionó.

La conductora cuenta que fue Garza quien empezó a coquetearle.

“Tiene mucho colmillo, te trata como reina, te tira mucho verbo”.

Pese haber pactado separarse cuando regresaran a Nuevo León, ambos siguieron manteniendo su relación, pues iban al mismo gimnasio y se seguían frecuentando clandestinamente.

Fabiola asegura que Américo jamás le dijo nada sobre su amorío con Panini pero fue hasta que ella lo obligó a confesar que él finalmente decidió contar la verdad sobre su relación con la mejor amiga de su exesposa.

“Se me quedó viendo y me confesó que sí andaba con ella, pero que las cosas no se dieron como lo contó Karla Luna. Me contó su versión, en la que él se puso como la víctima”.

Fabiola decidió poner fin a su romance con Américo en abril de 2016, pues decidió volver son su esposo, sin embargo, afirma que Garza no dejaba de buscarla, por lo que Martínez fue a buscar a Panini para contarle la verdad y que controlara a su hombre.

“Recuerdo que eran los primeros días de junio de 2016, llegué y le conté cómo se dieron las cosas con Américo y le enseñé todos los mensajes que teníamos él y yo; ella los vio, los leyó y lloró. Me dijo que yo era la prueba que Dios le mandó…Llegó Américo al salón y se hizo un des$%$; al verme, él me quería pegar, pero ella se metió, le gritaba: ‘Déjala, eres un falso… mientras yo te amaba, tú jugabas conmigo. Le decías a ella que la amabas, y ella sólo jugó contigo, se divirtió contigo porque ella no te quiere, y mira lo que me hiciste; yo dejé todo por ti, mi trabajo, a mi hermana (Karla Luna), hice mucho, ¡y mira lo que me hiciste!”, recordó.

Y aunque la infidelidad de Américo a Panini había quedado al descubierto, Fabiola asegura que la rubia lo perdonó con la condición de que se casaran.