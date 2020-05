Acuerdan reforzar las acciones de prevención

Aunque con señalamientos por el supuesto uso político de la pandemia en la región, acusaciones lanzadas por el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, las autoridades locales y estatales acordaron el lunes reforzar las acciones de prevención del contagio del COVID-19.

Tanto el Gobierno de Coahuila como el Municipio de Torreón llevarán a cabo diversas estrategias para evitar un incremento de los contagios en el marco de la reactivación económica de la entidad.

Los acuerdos se tuvieron en la reunión semanal del Subcomité Regional de Salud de Coahuila en La Laguna, al que acudieron alcaldes y alcaldesas de la región, así como el propio gobernador Miguel Ángel Riquelme.

Fue Zermeño quien dijo estar dispuesto a colaborar en todas las medidas oficiales para contener la pandemia, pero reclamó por el supuesto uso político que se ha dado el tema en contra del Ayuntamiento.

"Me parece que todos hemos hecho el mayor esfuerzo para que las cosas se mantengan en las mejores condiciones de salud para los mexicanos. No se vale ni politizar, ni partidizar, ni echar culpas". Más tarde el alcalde indicó ante medios de comunicación que las autoridades locales actuarán de forma coordinada con los Gobiernos estatal y federal para aminorar el impacto de la pandemia en la ciudad.

Zermeño dijo que el Municipio de Torreón se ha comprometido a mantener toda las medidas que se han dictado desde hace meses para evitar contagios, además de que se seguirán sanitizando espacios públicos, transporte urbano, hospitales, áreas de abastecimiento y edificios de Gobierno.

Junto con las autoridades estatales vigilarán que se cumplan con todas las medidas sanitarias en la reactivación de actividades económicas, principalmente en áreas como centros comerciales, restaurantes, centros deportivos de uso público y edificios en general.

"Que en los negocios exista también este compromiso de cuidar la salud de todos, manteniendo todas las medidas que la gran mayoría de los negocios tienen, en las fábricas, en las empresas, pues evidentemente tomar medidas para que el personal que llegue no presente síntomas y que puedan trabajar con sana distancia... Evidentemente tendrá que incrementarse (vigilancia) a algunos negocios que no estaban funcionando y habrá que seguir vigilando para que los negocios colaboren y trabajen como debe ser".

Dentro del Subcomité Regional de Salud de Coahuila en La Laguna, además se reiteró que aún no es tiempo de reabrir bares, cantinas, centros nocturnos y gimnasios. "Que no haya concentraciones, no podemos andar detrás de cada persona", señaló el alcalde de Torreón respecto a la disciplina sanitaria de los habitantes de la ciudad.

Vigilancia

