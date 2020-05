Se reincorporan médicos internos de la UAdeC a hospitales

El director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Salvador Chavarría Vázquez, dio a conocer que a partir de esta semana los médicos internos se incorporaron en su totalidad a los hospitales donde llevan a cabo su formación.

Indicó que desde el primer día de este mes los internos comenzaron a reintegrarse a sus clínicas, después de que por la pandemia de COVID-19, a inicios de abril, se decidiera retirarlos para prevenir situaciones de riesgo.

Chavarría precisó que únicamente no regresaron 10 de ellos, por lo que de los 89 internos de pregrado, 79 retomaron actividades, ya que el Sanatorio Español y el Hospital Ángeles no quisieron recibir a estudiantes a fin de no exponerlos a algún tipo de contagio.

Recordó que dicha separación de sus funciones de preparación académica dentro de la medicina tenía como fecha límite el 30 de abril, por lo que pasando este periodo regresaron algunos, siendo que aún tenían una extensión de plazo para que retornaran a los hospitales, el cual culminó el pasado 15 de mayo.

Ante lo anterior, Chavarría Vázquez, indicó que los alumnos de la facultad decidieron presentarse en sus sedes, las cuales son tanto del sector público como privado, en los municipios de Torreón, Monclova, Nueva Rosita y Saltillo.

En cuanto a los estudiantes que por decisión de las sedes clínicas ya no regresaron a los hospitales, el director de la facultad, dijo que su instrucción académica continuará vía remota, a través del programa de enseñanza teórica que se otorgó durante el alejamiento que tuvieron de los nosocomios la totalidad de los internos.

"Prácticamente están a punto de culminar con sus periodo de internamiento en las clínicas, el cual es de un año, ya que comenzaron en junio del 2019, les queda mes y medio, tiempo en el que mediante una plataforma digital se les dará aprendizaje de casos clínicos de todos los temas, por lo que podrán concluir su instrucción de manera satisfactoria", concluyó.