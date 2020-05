Es bueno Saberlo

ENTRETENIMIENTO - Dibuja un cuadro con nueve casillas en su interior y utiliza los múltiplos del 3 al 27 (3, 6, 9…27), y acomódalos de tal forma que horizontal, vertical o diagonalmente sumen 45. Si no puedes resolverlo, más adelante te lo diré al igual que esta Adivinanza: Cuando me amarran me pongo a andar y cuando me sueltan me toca parar. ¿Quién soy? Pregunta: ¿Cuál es el colmo de un negrito? ¿De quién se trata? Veneciana que en 1959 creó a Topo Gigio junto con su esposo Federico Caldura, siendo una innovación en el teatro de animación utilizando títeres en vez de dibujos animados logrando atraer no solo a los niños sino también a los adultos. ¿Quién es?

CONOCIMIENTOS: El ramadán es el noveno mes sagrado del islam y los musulmanes celebran esa fecha ayunando desde que sale el sol hasta que se oculta y lo definen como el mes de sumisión y acercamiento a Dios, luchando contra los deseos y pasiones, del cumplimiento de las plegarias rituales y paciencia sobre las adversidades de la vida. Los musulmanes creen que durante este mes, Alá reveló los primeros versos del Corán, alrededor del año 610 d. C. eligiendo a Mahoma para recibir la palabra de Dios. En el 2020 inició el 24 de abril y terminará el 24 de mayo y los pilares del ayuno son 1.- Tener presente mente y corazón antes del inicio del tiempo con la primera oración del día y puede ser dicha durante todo el mes. 2.- Tomar algo antes del salat aunque sea un vaso de agua y algo antes de la oración del anochecer, después de la puesta del sol. 3.- Abstinencia de todo aquello que rompa el ayuno (bebida, comida, relaciones carnales o cambios exagerados de ánimo desde el alba hasta el ocaso del sol. 4.- Buscar un estado de paz que promueva el estado de conciencia divina. Se permite desayunar a los menores de edad, ancianos, enfermos que necesitan recuperación, viajeros, y mujeres en menstruación. Cuando no se cumple se pueden recuperar los días de ayuno sin que sea inmediatamente pero dentro del año antes del siguiente ramadán. LOS LEONES: Como a todo el mundo nos pegó el COVID-19, dejamos de tener nuestras acostumbradas Sesiones y dejamos de brindar servicios como nuestras Brigadas mensuales de la Salud en ejidos y colonias donde existe más pobreza, suspendimos los servicios para combatir los problemas visuales de nuestra Clínica Permanente de cada 15 días y consecuentemente el servicio de nuestros Salones de Fiestas, acatando las restricciones impuestas por las Autoridades Civiles y Sanitarias como prevención de contagios y por el mismo motivo, tuvimos tristes resultados en la rifa de mil dólares y dos bicicletas, cumpliendo muy apenas con el objetivo ya que los apoyos se restringieron de manera general. El primer sábado del mes efectuamos con el apoyo del C. L. Yosef Espino Andrade, una videoconferencia como prueba para realizar nuestras Video-Sesiones virtuales, con pequeñas fallas y escasa participación por parte de los socios, la cual esperamos mejorarla conforme nos vayamos integrando. Sin embargo, en el Club de Leones de Gómez Palacio, A. C. en forma atípica, fuimos el primer club del Distrito B2 en realizar las Elecciones Cibernéticas, cumpliendo con los Estatutos enviando la P-101 con los nombres de la próxima Directiva. Por otra parte, nuestro Presidente José María Sánchez Castellanos nos informa que está por terminarse la obra negra de la nueva Clínica Permanente de la Vista pues ya se levantaron los muros, se hicieron las trabes, se nivelaron pisos y está en proceso la loza. También nos informa que la subvención que consiguió la Gobernadora María del Refugio González Anchondo por cien mil dólares se repartirá en especie (insumos para la salud) entre los 68 clubes del Distrito. Entretenimiento: La respuesta del cuadro mágico es: De izquierda a derecha Primera Fila los números 18, 3 y 24. Segunda Fila mismo orden los números 21, 15 y 9. Tercera Fila los números 6, 27 y 12, Comprueba que horizontal, vertical o diagonalmente suman 45. ¿Sencillo no? Adivinanza: (El Zapato). Pregunta: (Ser el blanco de las miradas). Se trata de: (María Perego 1923-2019 de nacionalidad italiana). Ya puedes consultar nuestra página http://leonesdegomezpalacio.org.mx y [email protected] o enviar tus sugerencias y comentarios al e-mail: [email protected] ¡Hasta la próxima! "Nosotros Servimos".