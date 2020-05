Inoportuno, semáforo federal

El semáforo que propone el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, del comportamiento del COVID-19 no opera ni en Coahuila ni en Durango, por lo que no es oportuno terminar con la Sana Distancia, coincidieron los gobernadores Miguel Ángel Riquelme Solís y José Rosas Aispuro.

Anticiparon, luego de que el Gobierno federal decretó la reactivación de la industria minera, automotriz y de la construcción, que en sus entidades se pondrá en marcha un estricto protocolo sanitario. Asimismo, aclararon que no hay una fecha definitiva para levantar las restricciones e ir generando la reactivación del resto de las actividades económicas, por lo que se dará de acuerdo al comportamiento de la pandemia, puesto que no se descarta un repunte de contagios.

"En esta nueva etapa vamos a ir reordenando otro tipo de actividades, tenemos que ver cómo vamos a ir reactivándolas sin que eso ponga en riesgo la salud de los ciudadanos y desde luego seguir trabajando para que no se vayan a sobresaturar los hospitales; tenemos que combinar el tema de salud con lo económico y que no se vaya a presentar como en otras partes del mundo, donde, como ya sabemos, ha habido un rebrote de la enfermedad", dijo el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro.

Ayer en el Centro de Convenciones de la Feria de Gómez Palacio los gobernadores encabezaron la reunión interestatal a la que asistieron los alcaldes de La Laguna, a fin de revisar las circunstancias de cada municipio y poder tomar los acuerdos para la reactivación de las actividades decretadas por la Federación, pues solo en Coahuila regresarán 317 mil trabajadores.

"Por eso estamos tomando acciones para robustecer nuestras áreas de inspección, de control sanitario, duplicar o triplicar el número de pruebas y monitorear las empresas que van a ir abriendo, a través de muestreos aleatorios ", dijo Riquelme.

Por su parte, Rosas Aispuro insistió en que "parece que no fue lo más oportuno eso, que se acabó la Sana Distancia. Una vez que el Gobierno federal ha anunciado la reapertura, nosotros no empezaremos de cero y vamos a atender los lineamientos que dicten, pero lo que pueda suceder en el Valle de México no es lo mismo; cada región tiene sus propias particularidades y en función de eso se tiene que ir dando la reactivación económica para cuidar la salud de las personas".

En tanto el gobernador de Coahuila subrayó que "el semáforo que propone López-Gatell no opera ni en Coahuila ni en Durango. La verdad es que difícilmente ellos saben dónde queda Lerdo, Tlahualilo o Viesca y además catalogan a Municipios de la Esperanza y la realidad es que hay muchos factores que se desconocen para poder dejar libre a un municipio. Dentro de una zona conurbada como la nuestra no vamos a aflojar las condiciones de Sana Distancia y vamos a seguir restringiendo las reuniones masivas de personas".