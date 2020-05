No se pueden relajar las normas sanitarias: alcaldesa de Gómez Palacio

La alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela Rodríguez, dijo que durante esta pandemia por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) no se pueden relajar las normas sanitarias "ni las reglas del juego" pues este municipio apenas está iniciando con sus picos máximos de personas infectadas por dicha enfermedad.

"Vemos nosotros cómo hemos luchado con gente irresponsable que inclusive ha estado haciendo fiestas, que andan en la calle sin necesidad, porque estamos de acuerdo que hay gente que ha tenido que salir a trabajar y que aquí no podemos hacer nada, pero hay gente que de manera voluntaria porque está aburrida o porque ya se le hizo mucho tiempo el confinamiento se exponen ellos pero también nos mandan un mensaje de no interés para todo este grupo de personajes (sector Salud) que se dedican a trabajar para salvarle la vida a tantas gentes", señaló.

La presidenta municipal comentó que en términos de casos confirmados de coronavirus "en Gómez Palacio apenas estamos iniciando, no podemos calificar de mismo modo el centro del país o lugares donde ya tuvieron sus picos máximos y ahorita ya se están estabilizando que aquí que apenas empezó el brote".

Vitela Rodríguez exhortó a los habitantes a que durante esta emergencia sanitaria cada quien cuide a su familia, sobre todo extremando precauciones para los sectores que son vulnerables al COVID-19 como los adultos mayores, niños, niñas y personas de cualquier edad con alguna afección subyacente.

"No podemos relajar las normas ni las reglas del juego, no podemos bajarlas porque hay que cuidar a la gente, inclusive en contra de su voluntad, porque lo que nosotros vemos afuera es que la gente no cree que está sucediendo esto", subrayó.

En este sentido, la alcaldesa destacó la importancia de que la ciudadanía atienda las recomendaciones sanitarias para evitar la propagación y el contagio del virus.