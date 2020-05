SONRÍE Y BAILA DESDE EL ALMA

En nuestro día 31 de Vibremospositivo meditamos sobre abundancia con Mercedes Guzmán, para hacer de lado nuestros miedos conforme a la incertidumbre financiera de esta pandemia. Te invitamos a recibir la sesión completa y desbloquees tu mente para generar abundancia en nuestra pagina de Facebook.

Nos acompaño mi gran amiga cubana Anette Betancour, dentista de profesión, quien nos compartió el por que se hace llamar "Embajadora de sonrisas del alma" . Anette desde pequeña tuvo esta necesidad de superación, donde quería ser alguien más. Ella deseaba estar en otro lugar y con los años tuvo que encontrarse a sí misma y hacer las paces con ella y su identidad. Esto fue lo que hizo crecer en ella el deseo de expresarse y la necesidad de sentirse bien con ella misma. También debido a sucesos en su vida que durante su embarazo vivió y tuvo que aprender a ser emocionalmente independiente, su refugio lo encontró en el moverse, el estirarse en la música, para conectarse con Dios y así cambiar de ser una persona sedentaria a la nueva Anette que vemos ahora que irradia energía, chispa y movimiento.

Ella nos comparte que podemos comenzar a conectarnos identificándonos con el movimiento de algún animal. Pon la música que más levante tu espíritu y sin pena tu solo busca tu espacio. Conéctate con tu cuerpo, siente hacia dónde te lleva ese movimiento. No tiene que ser rítmico, ni coordinado, pueden ser saltos, pero estírate, exprésate en un movimiento no lineal, original, único.

Esta perfecta técnica que nos comparte Anette te va a ayudar a vibrar positivamente, encuentra la canción que haga que te sientas mejor y recuerda que también se puede lograr meditar en movimiento y esta es una técnica perfecta para lograrlo.

Fue un placer que la vida me llevara a Anette el año pasado en Miami. Ella tiene esa chispa que desde el primer momento me cautivo, bailaba con la mirada, con energía, con movimientos no lineales, única, como solo sabe ser ella.

Déjate contagiar con la alegría de esta linda energía y sigue más videos de Anette Betancor en su instagram @anettelosophy. Todo lo que haces para estar bien física y mentalmente van a impactar directamente en tu forma de ver la vida y en la manera en que recibes todo lo que la vida tiene para darte.

Gracias Anette por poner ritmo a mi vida, y en el mundo. !Viva Cuba!

