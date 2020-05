Mandatarios toman acuerdos para reactivación

JUNTOS

El semáforo que propone el secretario de Salud, Hugo López Gatell, del comportamiento del COVID-19, no opera ni en Coahuila, ni en Durango, por lo que no es oportuno terminar con la sana distancia, coincidieron los gobernadores Miguel Ángel Riquelme y José Rosas Aispuro. Anticiparon de que luego que el Gobierno Federal, decretó la reactivación de la industria minera, automotriz y de la construcción, en sus entidades se pondrá en marcha una estricto protocolo sanitario y aclararon que no hay una fecha definitiva para levantar las restricciones e ir generando la reactivación del resto de las economías, por lo que se irán dando de acuerdo al comportamiento de la pandemia, pues no se descarta un repunte de contagios. Ayer en el Centro de Convenciones de la Feria de Gómez Palacio los gobernadores encabezaron la reunión interestatal a la que asistieron los alcaldes de La Laguna, a fin de revisar las circunstancias de los municipios, tomar los acuerdos para la reactivación de las actividades decretadas por la federación, pues en Coahuila regresarán a sus labores 317 mil trabajadores.

Dijeron que se toman acciones para robustecer las áreas de inspección, de control sanitario, duplicar el número de pruebas y monitorear las empresas que van ir abriendo, a través de muestreos aleatorios.

317

MIL TRABAJADORES

Regresarán a sus actividades al reactivar la industria minera construcción y automotriz.

NúMERO

Restricciones

En Durango y Coahuila se mantendrá la disposición de la sana distancia, por lo que seguirán prohibiendo los eventos masivos, pues no descartan un repunte de contagios.

Fotos: La i

Tel.- 7166012