Regresan médicos internos de pregrado a los hospitales

El director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Chavarría Vázquez, dio a conocer que a partir de esta semana los médico internos se incorporaron en su totalidad a los hospitales donde llevan a cabo su formación.

Indicó que desde el 1 de mayo, los internos comenzaron a reintegrarse a sus clínicas, esto después de que por la pandemia de COVID-19, ha inicios de abril se decidiera retirarlos para con ello prevenir situaciones de riesgo.

Precisó que únicamente no regresaron 10 de ellos, por lo que de los 89 internos de pregrado que son, retomaron actividades 79, ya que el Sanatorio Español y el Hospital Ángeles, no quiso ya recibir a 6 y 4 de los estudiantes, respectivamente, a fin de no exponerlos a algún contagio.

INTERNOS. Regresaron a los hospitales los internos.