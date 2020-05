Harry Styles causa revuelo en redes por clip musical Watermelon Sugar

Después del avance del audiovisual de YouTube, en el que aparece una mesa sobre la arena de la playa en toma fija durante un minuto, el intérprete de Adore You finalmente hizo publicó el clip de Watermelon Sugar, tema que se lanzó a finales del 2019, perteneciente a su álbum Fine Line.

En el clip aparece Harry con un estrafalario vestuario, tal como lo ha hecho en sus últimas producciones, lo que ha dado mucho de qué hablar; al inicio luce un traje amarillo y lentes de sol con micas color azul, ademas de una llamativa manicura en tono rosado, que busca resaltar al acariciar una sandía con ellas.

En otra de las escenas aparece con un traje vintage poco usual, junto a un grupo de mujeres que rozan sus cuerpos entre sí, en alusión a la diversidad de género y la libertad de expresión; finalmente viste una blusa corta mientras las jóvenes lo besan y juegan con sandías en la playa.

A tan solo una hora del estreno, el exintegrante de One Direction se convirtió en tendencia de Twitter, pues la red social estalló con los elogios hacia el cantante: “Siendo feliz, siendo él mismo, siendo libre, gracias por existir Harry Styles”, “Harry Styles con crop top es todo lo que está bien”, escribieron algunos internautas.

A lo largo de su trayectoria como solista, ha expresado a los medios de comunicación que le gusta expresarse a través de su forma de vestir y que la ropa, no define sexualidad o género, tema que reitera una vez más en su nuevo video musical.

DO NOT TRY THIS AT HOME. Practice social distancing. Watermelon Sugar Video Out Now.https://t.co/CFnaJ3JpFb pic.twitter.com/jUjdOxFN1i