Reapertura económica de Coahuila será paulatina: Riquelme

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, anunció este lunes que se implementará desde este día un proceso de reanudación y reactivación de las actividades económicas en la entidad, se trata de acciones que serán por etapas y en las que se buscarán evitar nuevos contagios del COVID-19.

Ante medios de comunicación de la Comarca Lagunera, Riquelme señaló que dentro de los sectores prioritarios que retoman su actividad están los del ramo automotriz, manufacturero y de la minería, además de que se permitirá el regreso de algunos servicios pero con restricciones específicas.

"No se trata de generar multas dentro de las faltas administrativas, porque no van a ser consideradas como faltas administrativas, se trata de no poner en riesgo a la población, de estar checando que todos los lugares que vayan reaperturando cumplan con las medidas sanitarias... La reapertura económica será gradual y así lo estoy diciendo, porque la gente no debe de relajar las medidas de protección que hasta ahorita hemos tomado, sigue la sana distancia, sigue el 'quédate en casa'", señaló el mandatario.

Riquelme fue claro en indicar que por el momento no existen las condiciones sanitarias adecuadas para permitir eventos masivos, celebraciones con aglomeraciones, conciertos o eventos deportivos, por lo que la reactivación económica será "despacio" y con las medidas de precaución necesarias para evitar rebrotes del COVID-19.

Adelantó que el presupuesto estatal y los esfuerzos de las autoridades estarán enfocados principalmente en tres rubros para el resto del año: sanidad, reactivación económica y seguridad, por lo que pidió a los coahuilenses "un mayor esfuerzo" para evitar nuevos contagios y salir adelante lo antes posible.

"No lo podemos hacer todo al mismo tiempo porque saturaríamos hospitales... Esperamos que el comportamiento sea bueno, aquí lo importante es que Coahuila se preparó", dijo Riquelme Solís, quien además estimó que la reapertura al cien por ciento del sector automotriz pueda darse el próximo 1 de junio.

Respecto a cantinas, bares, gimnasios y centros de entretenimiento, las autoridades reiteraron que seguirán cerrados por el momento, además apelaron a la disciplina de la población para seguir acatando las indicaciones de prevención del contagio viral.