Serie The Umbrella Academy 2 ya tiene fecha de estreno

Netflix sorprendió a los fanáticos de la serie de superhéroes The Umbrella Academy al anunciar la fecha de estreno de su segunda temporada luego de su éxito obtenido en su debut el pasado año.

El “gigante del streaming” decidió dar la noticia a través de un video en el que aparecen todos los protagonistas del drama de acción, mostrando sus mejores pasos de baile en videollamada desde sus hogares, debido al confinamiento impuesto por la pandemia de COVID-19.

En él, se pueden ver a Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver- Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher y Justin H. Min, mientras suena de fondo la canción I Think We’re Alone Now de Tiffany, muy “ad hoc” a los tiempos que se viven.

Al final del clip, uno de los actores levanta un cartel con el número dos, en referencia a la siguiente entrega de la producción, para después darse a conocer que llegará a la plataforma el día 31 de julio de 2020.

La segunda parte constará de 10 capítulos.

The Umbrella Academy sigue la historia de una familia de superhéroes que une sus fuerzas para resolver el misterio del asesinato de su padre. Obtuvo gran respuesta por parte de usuarios de Netflix, pues se convirtió en la tercer serie más vista dentro del catálogo a nivel mundial durante 2019.