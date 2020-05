Las palabras tienen la palabra

Nombres de él y de ella

Con los nombres a veces surgen confusiones cuando la persona lleva un nombre que es común para ambos géneros, como es el caso de Don Lupe y Doña Lupe, refiriéndose por supuesto al nombre de Guadalupe que aunque se toma de una acepción de la Virgen, se adjudica no sólo a mujeres sino también a varones. Mi contador -que es hombre- se llama Guadalupe y le decimos Lupito… pero en no pocas ocasiones, sin querer, le he dicho Lupita… ¡es la costumbre!

Existe el nombre de Trinidad, inspirado en la creencia de los cristianos de que existe una "Santísima Trinidad", y se usa para hombres y mujeres. De hecho, muchos de estos casos de nombres aplicables a ambos géneros surgen de creencias religiosas. Así sucede con Santos y con Reyes, con el que han sido bautizados niños y niñas, que ahora llevan con mucha dignidad el apelativo. Yo tuve una vecina que respondía al nombre de Doña Santitos y conocí a un hacendado que se llamaba Don Reyes.

René es un nombre muy francés y yo he conocido a varios hombres que lo llevan, pero luego sale por ahí una artista de cine que es tocaya de esos cuates porque se llama igual que ellos. Yo tuve un compañero al que, a pesar de que se llamaba Miguel le decíamos René… luego le explico por qué, sólo puedo decirle que era moreno.

Curiosamente el nombre de Ángel hasta ahora lo he encontrado siempre aplicado a varones, mientras que el plural Ángeles se aplica a mujeres, porque generalmente el nombre completo es María de los Ángeles.

Un amigo me contaba que tuvo problemas al nacer, tenía pocas probabilidades de vida y su mamá, que era devota a la Virgen de los Dolores, se lo ofreció a ella, a la virgen. El chamaco se salvó y sobrevivió. De lo que no se salvó fue de que la madre, en agradecimiento al inmenso favor otorgado por la Virgen según sus creencias, le adjudicara al tipo el nombre de José Dolores, sin importarle que comúnmente este nombre sea aplicado a mujeres.

Imagino que por circunstancias parecidas, de vez en cuando, me he encontrado con sujetos de masculinidad indudable que se llaman Isabel, Carmen o Inés, que en la niñez y en la adolescencia tienen que sufrir "la carrilla" de sus compañeros que se burlan de que lleven nombre de mujer.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] Twitter: @donjuanrecaredo.

ME PREGUNTA: Hugo Treviño: ¿Me podría decir el significado de la palabra bizarro?

LE RESPONDO: En español, la palabra bizarro significa valiente, esforzado.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: La propiedad es una trampa; lo que creemos poseer en realidad nos posee.