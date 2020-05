Firmas de outsourcing han mantenido sus labores

Las empresas de outsourcing legales han mantenido sus fuentes de trabajo ante la pandemia a pesar de que en los negocios donde prestan su servicio han cerrado sus operaciones.

Pablo Lezama, director general de la Asociación Mexicana de Capital Humano (AMECH), dijo que hay comentarios negativos sobre este sistema de trabajo dentro del mercado nacional, sin embargo, aseguró que a las 28 empresas socias el único requisito que se les pide es cumplir con el pago de obligaciones fiscales y el respeto de los derechos laborales de los trabajadores.

Indicó que aquellas que no lo hacen, no están afiliadas con ellos, ya que solo buscan evadir el pago de impuestos y violar los derechos de los empleados.

Refirió que dentro de esta contingencia sanitaria las empresas de outsourcing legal contribuyeron y aportaron más de 3,400 millones de pesos en 2019 al IMSS y al Infonavit más de 1,400 millones de pesos.

"Nuestros socios contribuyen y pagan impuestos, sin evadir el pago de obligaciones fiscales, por lo que promueven el empleo formal."

El director general de AMECH señaló que en esta pandemia, el tener un trabajo formal es muy importante para todos, sobre todo si las personas se enferman, ya que tendrán una incapacidad ante el IMSS.

Afirmó que, pese a que en muchas de las empresas donde prestan servicio han cerrado sus operaciones, los afiliados de AMECH han logrado mantener su planta laboral, la cual se estima en 150 mil empleos. Refirió que antes de la pandemia, la cifra se ubicada en 155 mil.

Comentó que de acuerdo a firmas internacionales en México se pierden por semana 150 mil fuentes de trabajo, sin embargo, indicó que los afiliados a la asociación mantienen casi sin cambios sus plantas laborales.

Indicó que muchas empresas que no son esenciales para el gobierno cerraron sus operaciones, sin embargo, sus trabajadores no pertenecen a dicha firma, sino a la empresa de outsourcing, por lo que se sigue pagando su salario, pese a que no estén laborando temporalmente.