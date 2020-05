NASA manda regalo a Britney Spears

El tiempo vuela y eso le ha pasado a uno de los discos más exitosos de la cultura pop, "Oops!... I Did It Again", pues este sábado cumplió 20 años y la cantante Britney Spears lo compartió con sus fans, pero no solo ellos fueron los convocados pues también la NASA fue requerida.

La también intérprete de "Toxic" recordó a través de su cuenta de Twitter que habían pasado dos décadas de la canción que se volvió una de sus temas referenciales de su fama en los 2000. Para ello evocó de forma divertida al video de la canción que da nombre al disco, donde ella está en el espacio y tiene contacto con un astronauta. "Oye, NASA... recibí tu regalo. Sé que han pasado 20 años desde que nos conocimos en Marte y sólo quería decir... ¡aww, no te hubieras molestado! ¡Diviértete allá arriba., NASAPersevere!". Esto provocó la reacción de miles de sus fans, quienes comentaron o le dieron me gusta a la publicación de la "Princesa del Pop", pero de quien menos esperaban la respuesta era de la Agencia Espacial de la Aeronáutica y del Espacio, pues a través de la cuenta de Twitter de la misión Perseverance le enviaron un alegre comentario a la norteamericana. "¡Sí! Estoy lleno y casi listo para volar en julio, aterrizando en Marte el próximo febrero. Recogeré rocas para una futura misión para enviar de vuelta, pero sabes que bajé hasta allá y las conseguí para ti", respondió. La respuesta fue muy bien recibida por parte de los fans de Spears, pues le dieron un buen impulso a la publicación del Perseverance, donde un gif muestra cómo deja unas rocas. Publicada en octubre de 2009 en YouTube, el video de "Oops!... I Did It Again" cuenta con más de 285 millones de reproducciones y ayer domingo, el día que cumplió 20 años, recibió muchos comentarios donde se sorprendían del aniversario que cumplía la canción. En el clip se muestra cómo un astronauta llega al Planeta Rojo y en su exploración es que encuentra a Britney, donde consecuentemente aparece haciendo muestra de su espectáculo de canto y baile.