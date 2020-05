Vibremospositivo

DESPERTAR DE LA CONCIENCIA

Nuestro día 30 fue mágico. Nos acompaño nuestro amigo español, Pepelu Sánchez capitán de yates, y experto coach holístico que se define a sí mismo como "un ser que ayuda a personas y a animales vivir mejor o a morir en paz". Pepelu, de pequeño fue criado dentro de la religión católica, la cual no practica más pero su formación académica que fue completamente lasallista, ahí comenzó su acercamiento al mundo espiritual, un mundo que no ha dejado desde entonces, pero ahora lo enfoca desde un punto de vista más holístico.

Pepelu nos explica que durante su experiencia y conforme a sus conocimientos viajando por el mundo y experimentando la espiritualidad, ha encontrado que el ser humano tiene 4 etapas; la primera es cuando aun no has sido concebido ni siquiera por tu mamá ni tu papá, la segunda es durante los 9 meses del embarazo, la tercera es la etapa en la que estamos ahora viviendo en el mundo real, y la cuarta es al trascender o morir. Explica cómo la última muerte que tuvimos fue cuando nacimos, ya que haber vivido 9 meses dentro de la panza de mamá fue una vida totalmente diferente a la que tenemos ahora. Aunque físicamente ya estábamos en este mundo, para nosotros es otra dimensión totalmente diferente el útero de nuestra madre.

A partir de esto, él se dedica a aprender acerca de cada una de estas etapas, las técnicas para sanarse a sí mismo durante cada una de ellas y es así que comparte estos conocimientos que nos ayudan a nosotros como seres humanos a entendernos mejor y a reconocernos en este mundo. Él dice que la persona que más le ha enseñado del mundo espiritual es su abuelo, quien falleció dos años antes que Pepelu naciera, pero que sigue en contacto con él y ésta es una habilidad que todos poseemos y podemos desarrollar. Nosotros no venimos a aprender nada a este mundo, ya todo lo conocemos lo único que hacemos es recordar.

Nos habla que los humanos somos seres perfectamente imperfectos pero como seres espirituales somos perfectamente perfectos, ya que tenemos muchas limitaciones en cuanto a nuestro cuerpo en la materia físicamente, pero espiritualmente no tenemos límites para hacer o crecer.

En cuanto a la felicidad, no todos podemos vivir en plenitud, si en armonía pero la vida siempre nos va a retar y de aquí una observación de su parte. La definición de felicidad incluye dos cosas; la primera es la alegría y la segunda es la tristeza. Para explicarnos: felicidad = alegría+ tristeza. Entonces la felicidad es aceptación plena de que hay etapas, para un arcoíris debe haber nubes, lluvia, tormenta, etcétera. Y si lo aplicamos para esta situación, podemos decir que efectivamente podemos ser felices en esta etapa que estamos viviendo juntos, saber que esta crisis es parte de un cambio y también parte de una mejoría.

Esta etapa, tan importante que empezó a detonarse el 12, 12 del 2012 de acuerdo a los mayas, es el inicio del apocalipsis, ¡Calma!, Pepelu nos explica que apocalipsis significa revelarse, caída del velo, no el fin del mundo. Oh sí, pero refiriéndose al fin del mundo como lo conocemos específicamente. Y se viene anunciando desde finales del año pasado que los 4 caballos de la apocalipsis, los paradigmas van a comenzar a derrumbarse, que son los filtros bajo los cuales basamos nuestros pensamientos: regidos por la creencia política, económica, religiosa y ciencia/medicina. Estos cuatro caballos, son los que se van a caer y como podemos ver, este virus esta afectando a estos 4 paradigmas de acuerdo a lo que nos explica Pepelu. La economía esta parada, en cuanto a la religión es la primera vez que los templos cierran sus puertas, la política que también están llevando con dificultad esta situación, y en cuanto a la medicina comienzan a ver la necesidad de integrar la medicina natural no solo la científica como válida. Pepelu nos deja un punto de vista muy interesante pero como podemos ver con un mensaje optimista, todo esto generara un mundo mejor, comenzando por personas, empresas, más conscientes!

Aún creo que la llegada de Pepelu a mi vida fue mágica, nos contactó mi gran amiga Liz Diaz, que nos ayuda con estas redacciones quien vive en Miami y que conoció a Pepelu en México. ¿Cómo conectarnos y vibrar de la misma manera? No busquemos explicación, simplemente aprendamos a ver con el alma.

Hoy tengo 2 grandes amigos alrededor del mundo, un navegante y capitán, y una futura mama, coincidencias hablar hoy de nuevos mundos, nacimiento, muertes y vida? No lo creo.

Gracias Liz por aparecer en mi vida de golpe, por abrir tu corazón y conectarme con Pepelu, a quien también agradezco por hacer crecer mi espiritualidad.

¿Te han pasado conexiones y situaciones inexplicables? Cuéntame a [email protected] .