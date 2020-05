Se estrella jet acrobático en Canadá; muere tripulante

En un video parece verse a la tripulación expulsándose de la aeronave.

Múltiples escombros quedaron esparcidos en el barrio cerca del aeropuerto en la ciudad de Kamloops, a 418 kilómetros (260 millas) al noreste de Vancouver. El departamento de defensa de Canadá indicó que rescatistas acudieron al lugar. El avión pertenecía a la unidad Snowbirds, el equivalente a los Thunderbirds de la Fuerza Aérea de Estados Unidos o los Blue Angels de la Marina de Guerra de ese país.

“Es con gran tristeza que anunciamos que uno de los miembros del equipo CF Snowbirds ha muerto y otro sufrió heridas graves”, tuiteó la Real Fuerza Aérea Canadiense.

Rose Miller vive al otro lado de la calle de la casa en la que cayó el avión. Vio llegar a los Snowbirds el sábado y se dirigió a su ventana delantera cuando escuchó el motor de los jets.

Indicó que escuchó un fuerte estallido y se preguntó si sería una explosión sónica. Luego vio al avión estrellarse contra el suelo.

“Me pareció que la mayor parte había caído sobre la calle, pero luego simplemente explotó. Las partes se desperdigaron por todos lados”, dijo. “De hecho, tengo una enorme pieza en mi jardín trasero. Los policías dijeron que era el asiento de expulsión”.

DEVELOPING: A Canadian Forces @CFSnowbirds jet has crashed into a residential area in Kamloops, British Columbia; Condition of pilot unknown pic.twitter.com/EufovMVR62