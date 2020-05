Alberto Estrella escribe serie en aislamiento

El actor Alberto Estrella ha aprovechado la cuarentena que impone el COVID-19, para acrecentar el proceso creativo y en estos más de 50 días ha concluido varios proyectos.

"He escrito una obra de teatro larga, dos obras cortas estoy con los sonetos y también estoy escribiendo una serie, procuro mantener mi mente más que preocupada ocupada", comentó.

En ese sentido, Estrella recomienda al público seguir las instrucciones de sanidad, pero, alejarse de las noticias porque alteran el ánimo.

"Lo que está pasando me importa mucho, pero he procurado ver menos noticias porque no se está aportando nada nuevo y lo único que se consigue es preocuparnos y desesperarnos más", dijo.

"Nadie sabe lo que va a pasar, entonces, para qué está uno preocupándose y adelantándose, no podemos salir a resolver nada, tenemos que seguir las normas de sanidad que se han establecido y cuidarnos, no podemos hacer más allá", explicó.

Además de todo lo que ha escrito y de las clases que imparte en línea, el actor se da tiempo para organizar encuentros a través de las redes, con expertos de cada rama del arte para El Círculo Teatral.

"Son pláticas que tenemos los martes de novela y cuento, donde estamos abordando la labor de los dramaturgos y luego hablaremos de directores, escenógrafos actores, musicalizadores y así nos vamos a ir, hay mucho material", explicó.

Finalmente, Estrella compartió que su modo de vida es muy ermitaño, por lo tanto la cuarentena no le ha afectado en lo absoluto.

"Vivo en cuarentena desde hace mucho tiempo. Cuando no tengo llamado, ni tengo que ir a dar clases, pues, es lo que hago normalmente, levantarme temprano, hacer ejercicio, escribir, leer, meditar, preparar clases, un personaje, escuchar música, ver videos, es una condición personal, no lo comento mucho, porque mucha gente lo toma mal, pero, esto no quiere decir que no soy sensible a lo que todos estamos viviendo", concluyó.