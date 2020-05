Liam Payne retrata su amor en Midnight

El cantautor británico Liam Payne, reconocido por haber formado parte de la agrupación de pop One Direction lanzó su nuevo tema Midnight, con el que confiesa que se identifica debido a diferentes aspectos de su vida, además habló sobre los pormenores de su colaboración con el DJ sueco Alesso.

El intérprete de Polaroid admitió que se proyecta en la letra de su más reciente tema, que gira en torno a un tórrido romance: "Me identifico con la canción en diferentes maneras, una de ellas es que la canción trata sobre las adversidades en una relación y cómo superar algo que es más grande que tú", contó Payne, quien mantiene una relación amorosa con la modelo estadounidense Maya Henry.

Tiempo después de terminar su relación con la cantante Cheryl Cole, madre de su primogénito Bear Payne, el intérprete comenzó una relación secreta con la modelo de 20 años, sin embargo, confirmaron su romance, luego de ser vistos tomados de la mano en las calles de Londres, y después de casi un año de relación, expuso que la letra del nuevo tema podría tener vínculo con su vida amorosa: "Trata sobre las adversidades en una relación y de algún modo se refleja en mi".

De igual manera expresó que desde otro ángulo se refleja también en su tiempo en confinamiento, durante la pandemia global de coronavirus: "Creo que en este momento también podría reflejarse un poco, porque todos estamos superando algo muy grande y es difícil, creo que, de una manera extraña, la canción se vincula conmigo y el video también, y fue filmado en cuarentena, lo cual creo que en algún momento todos recordaremos", reveló.

Tras cuestionarle si se ha mantenido cercano a su hijo durante los últimos días, comentó: "No he podido ver a mi hijo, que ha sido una de las cosas más difíciles, no lo he visto quedarse dormido, ha sido el tiempo más largo de mi vida porque vive con mi ex pareja, por eso también es que me identifico con la canción, porque la cuarentena ha sido difícil y desafiante para mi".

Pese a las complicaciones, el cantante de 26 años cuenta que ha intentado sobrellevarlo mientras se enfoca en su trabajo: "Tengo que emprender dos o tres trabajos en términos de mi carrera, por lo general mi gente me ayuda con las cámaras y cosas diferentes, prepararme para las cosas, así que hago mucho por mí mismo en este momento, lo cual es bastante complicado, pero solo trato de ser lo más positivo posible".

El artista británico también declaró que el tema lo cautivó de inmediato y fue así como surgió la colaboración con DJ Alesso: "Escuché la canción en mi agencia discográfica, bajé y vi a DJ Alesso, colaboramos y no nos conocíamos, pero fue muy divertido porque nos hicimos muy amigos, siempre quise trabajar con alguien como Alesso, es uno de los mejores DJs del mundo y me encanta, así que fue muy bueno conocerlo".