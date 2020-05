Aclaran que menor no murió de COVID-19

Luego del fallecimiento de la pequeña Ivanna Alexa, de cinco años de edad, en el hospital del IMSS de Rodeo, Guillermina Luna, tutora de la niña, pidió que se aclararan las causas del deceso.

El hecho ocurrió el pasado viernes y no fue por COVID-19, sino por broncoaspiración, tal como, dijo, se estableció en el certificado médico de defunción que le expidieron.

La entrevistada explicó que el viernes, Ivanna Alexa, quien residía en la comunidad Paso Nacional del municipio de Nazas, fue trasladada en ambulancia, alrededor de la 01:30 horas, al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Dijo que al llegar, pidió a médicos y enfermeras que la revisaran de inmediato debido a que presentaba problemas para respirar, pero su solicitud fue ignorada.

"Me tuvieron mucho rato afuera, y mi hija, sin oxígeno. Luego, me hicieron pasar a una sala de espera, y ahí duramos bastante rato, entre unos 15 a 20 minutos, y mi hija ya empezó a tener más dificultad para respirar. La niña nunca había presentado ese tipo de ataques (epilépticos); simplemente, ese día se me puso malita, le dio ese ataque, yo ni siquiera sabía que le daban esos ataques".

Explicó además que la pequeña murió antes de que recibiera atención médica, en la sala de espera del hospital, ya que incluso se introdujo al área de Urgencias, hasta el espacio donde se encontraban las enfermeras, justo cuando Ivanna Alexa estaba agonizando.

Posteriormente, señaló, de Urgencias salió un médico que le dio la noticia del fallecimiento de la niña a causa de COVID-19, a pesar de que, enfatizó, no existe un documento que acredite el deceso por ese motivo.

"Eso no es cierto, porque yo autoricé que le hicieran la necropsia de ley, que le hicieran los estudios, y mi hija murió porque ella se ahogó porque le faltó el oxígeno. Ahí no le hicieron ninguna prueba (de COVID-19); me dijeron que le iban a tomar una muestra, pero que ella era sospechosa (de esa enfermedad), y que después me iban a entregar el cuerpo de mi hija", abundó.

"La gente se está muriendo por negligencia de los médicos, eso es lo que yo estoy pidiendo. Mi hija no tenía esa enfermedad, y me trataron como si fuera una apestada, y eso no se vale", aseguró.

Indicó que ignora si Ivanna Alexa aún estaría viva si la atención médica hubiera sido oportuna, pero que estaría más tranquila sabiendo que en el hospital hubiera recibido el servicio necesario para tratar de salvar su vida justo cuando llegó al nosocomio.