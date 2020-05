Silvia Pinal envía mensaje a Frida

La actriz mexicana Silvia Pinal, le envió un mensaje a su nieta Frida Sofia, tras la guerra de declaraciones que ha sostenido contra su madre, la cantante Alejandra Guzmán y con su abuelo, él también cantante Enrique Guzmán, en redes sociales.

"Han de ser cosas muy desagradables, no sé lo que esté haciendo Frida, pero qué pena, que no se vaya a meter en un enredijo así, porque su madre y su padre son para toda la vida", declaró al programa televisivo Hoy.

La matriarca de esta dinastía de actrices y cantantes, no esperó a estar completamente recuperada y desde su convalecencia por la operación de cadera a la que fue sometida hace unas semanas, decidió aconsejar a su nieta.

Con anterioridad, Frida Sofía ha usado las redes sociales para responderle a sus familiares, entre ellos a su abuelo Enrique Guzman, quién opinó que ya está grande y debe sacar el talento y no sólo hacerse publicidad hablando mal de su madre.

"Hablar de si yo tengo vello púbico o no, él que chin... sabe, ¿qué le pasa?, viejo morboso... no es la primera vez que se refiere a mis partes íntimas y me da asco, me perturba", contesto la intérprete de Ándale en su momento.