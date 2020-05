Acusan a Susana Zabaleta de escupirle a trabajador, ella responde

Susana Zabaleta se encuentra en medio de la polémica luego de ser acusada por un diseñador y estilista de haberlo agredido en una ocasión que trabajó con la actriz.

José Ramón Hernández aseguró en redes sociales qué hace 12 años le tocó asesorar la imagen de la también cantante coahuilense, sin embargo, cuenta, que no le gustó el vestuario que seleccionó para ella.

Por lo que al concluir la sesión de fotos, Hernández relata que se acercó a Zabaleta y estiró sus manos para que la cantante le entregara los aretes, pero se llevó una desagradable respuesta, pues afirma que la actriz se los aventó y escupió sus manos.

“Se puso muy pesada y cortó muy pronto las fotos del primer cambio. Al terminar le dije que estaba para apoyarla, me acerqué y estiré mis manos para que me entregara los aretes. Se los quitó, los aventó y me escupió en las manos”, aseguró.

Ante las polémicas declaraciones, el programa De primera mano cuestionó a Susana.

“Corazón, yo nunca he sido grosera, yo creo que hay gente que se quiere hacer publicidad por medio de estas cosas”.

Zabaleta continuó asegurando que ella es una persona muy honesta.

"Soy absolutamente neta, entonces ¿cómo le voy a hacer publicidad a alguien que quiere ser alguien?, corazón no caigamos en eso. Te lo pido a ti y ni quiero ahondar en eso”.

¡@SusanaZabaleta acusada de escupirle en las manos a un trabajador y esto es lo que ella respondió! #DePrimeraMano: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/JAPNKS6DXY — De Primera Mano (@deprimeramano) May 13, 2020