Mueren por COVID-19 más jóvenes que ancianos en México que en Europa

Al analizar datos oficiales hasta el 14 de mayo, el matemático Raúl Rojas señala que el registro de más muertes de personas de mediana edad abre la hipótesis de un subregistro de defunciones de gente mayor de 80 años de edad, que en las estadísticas europeas registra el pico más alto.

Desde los inicios de la pandemia del COVID-19 ha ido quedando claro que las personas más afectadas son aquellas que sobrepasan una cierta edad, o bien las que sufren de un padecimiento crónico, como la diabetes, enfermedades del sistema circulatorio o de las vías respiratorias. Las estadísticas de muchos países asiáticos y europeos así lo revelan.

En la Fig. 1 se muestran los datos oficiales, por rango de edad, de muertes asociadas al COVID en tres países europeos y México. Las cifras para México provienen del portal de datos abiertos de la Secretaría de Salud, recolectados hasta el 14 de mayo. Los datos para los países europeos provienen del portal statista.com. En el eje horizontal se muestran los rangos de edad de 0 a 9 años, de 10 a 19, de 20 a 29, y así sucesivamente. El eje vertical indica el porcentaje de fallecidos en cada país de acuerdo al rango de edad. Se muestran los datos de México (en rojo), de Alemania (en azul), de Italia (en verde) y de Holanda (en negro). La distribución de decesos para México ha mantenido su forma general desde abril.

Salta de inmediato a la vista que las curvas de los tres países europeos son casi idénticas. El pico de decesos aparece en el rango de edades de 80 a 89 años. Debajo de los 60 años de edad el porcentaje de decesos por grupo casi no rebasa el 10% en los tres países. De hecho, abajo de los 49 años de edad el porcentaje de decesos es mínimo. Sin embargo, la curva para México nos relata una historia diferente: la edad media de los fallecidos es de 59 años y el porcentaje de mortalidad es mayor que en países europeos hasta los 69 años de edad. Pareciera que en México fallecen más jóvenes y personas de mediana edad, mientras en Europa mueren los más ancianos.

Hay diversas interpretaciones para explicar la diferencia entre la curva de decesos de México y la de otros países. Se ha dicho que en México la población está debilitada por la prevalencia de la diabetes o por otras enfermedades. Sería esa diferencia del estado general de salud la que aclararía las discrepancias. Sin embargo, me parece que esa explicación por si sola es insuficiente. En México está muriendo gente que por su edad no debería tener un riesgo tan alto. Parece evidente que muchos pacientes están llegando tarde a los hospitales, incluso gente que por su edad no debería tener un riesgo tan alto. La letalidad del COVID disminuye significativamente con un trato médico oportuno. Los diarios en México, sin embargo, están llenos de desgarradoras historias de pacientes que, aun exhibiendo síntomas, no han podido recibir una prueba del COVID y han sido enviados a su hogar hasta que se ponen graves. Otra posible razón es que las desigualdades sociales en México son muy fuertes, y las personas de los grupos desprotegidos, ya sean jóvenes o viejos, tienden a vivir con sus familias en espacios muy reducidos y con poco o nulo acceso al agua y los sistemas de salud. Además, viven al día y tienen que salir sin protección a buscar el sustento. Esto hace que los niños, jóvenes y adultos de estos grupos sean particularmente vulnerables a la letalidad de la pandemia.

Se podría argumentar que los países europeos tienen una población envejecida, es decir, que la pirámide demográfica es diferente a la de México. Es cierto, por eso en la Fig. 2 hemos calculado el índice de riesgo por edad. Para ello se divide el número de decesos en cada rango de edad por el número de habitantes en ese mismo grupo. Es lo que se llama el riesgo relativo de cada grupo y en este caso es el número de decesos por COVID por millón de habitantes. La curva para Alemania muestra que el riesgo de morir por COVID entre los 80 y 89 años de edad (con índice 732) es casi cuarenta veces mayor que el riesgo para personas entre los 50 y 59 años (con índice 19). Omito el cálculo para personas mayores de 90 años dado su bajo número y gran incertidumbre estadística en el cálculo de riesgo.

La curva de riesgo para México es más preocupante. Según la curva, el riesgo hasta los 79 años de edad es mayor que en otros países. El riesgo, por ejemplo, entre los 50-59 años de edad es cinco veces mayor en México que en Alemania. Pero el riesgo entre los 80-89 años de edad es de pronto menor en México.

Eso no se puede explicar con la deteriorada salud de los mexicanos, las desigualdades sociales, o el nivel de atención del sistema de salud. El riesgo para personas mayores no aumenta en México casi exponencialmente a partir de los 70 años como sucede en otros países. Pareciera que hay un subregistro de datos, es decir, que tenemos aquí una descripción incompleta de lo que está sucediendo, es decir, los datos sobre la gente de más avanzada edad están posiblemente incompletos.

Ya Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, reconoció el 14 de mayo que en la Ciudad de México hay un subregistro de los decesos por el coronavirus. Tan es así que formó un comité de expertos para reevaluar las actas recientes de defunción. Independientemente de la reacción inicial de la Secretaría de Salud a los reportajes del 8 de mayo de los diarios New York Times y Wall Street Journal, los cuales cuestionaron las estadísticas mexicanas, ahora se está poniendo en claro que sí hay cosas que investigar.

Nuestras gráficas sugieren un posible subregistro de decesos por COVID especialmente en el caso de adultos mayores. Es probable que algunos hayan llegado muy tarde a los hospitales, o de plano no hayan podido llegar. No se les aplicó la prueba del COVID y por su avanzada edad pasaron entonces a engrosar la estadística de las muertes atípicas. Se murieron de viejos, sería una explicación cómoda. O como se dice a veces en México, se murieron de la muerte. Esto sería fácil de aclarar comparando las curvas históricas de decesos en México con los decesos en lo que llevamos de este año, como lo hicieron el New York Times y el Financial Times para varias ciudades, estados y países. En particular, el Financial Times encuentra que globalmente hay un posible subregistro de cerca del 60%. Para México, que no fue incluido en los estudios mencionados, probablemente se encontrará un aumento inexplicable de muertes que no fueron registradas como decesos ocasionados por el virus. Agregando esos datos a los decesos por COVID posiblemente se acercaría la estadística mexicana a la de otros países.

La Secretaría de Salud tiene los datos y tiene la palabra para analizar y explicar estos números, que son realmente atípicos en el contexto internacional.