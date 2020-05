Incendio consume edificio en la Isla del Padre en Texas

De acuerdo con videos de testigos, los bomberos intentan controlar el incendio desde el estacionamiento que se encuentra enfrente del edificio Sapphire, en la entrada de la Isla.

De acuerdo con las videograbaciones, las llamas envolvieron completamente el edificio que terminó por derrumbarse, sin embargo, los fuertes vientos estaban haciendo difícil que fuera controlado.

La columna de humo es visible desde casi cualquier parte de la isla y ha alcanzado más de 30 metros de altura.

La isla fue golpeada durante la mañana por una tormenta eléctrica que podría ser la causa del incendio, sin embargo, hasta el momento no se ha reportado oficialmente cuál es el veredicto de las autoridades.

Según se ha reportado, sólo una persona ha resultado herida durante el incendio y ya fue trasladada a un centro médico a través de una ambulancia.

La Isla del Padre comprende una sección alargada de tierra, justo enfrente de Texas, al norte del Golfo de México.

#ULTIMAHORA Se reporta un incendio masivo en complejo de condominios en La Isla del Padre, Texas. Desde las 8 am tiempo local los bomberos luchan por apagar el fuego, residentes de Puerto Isabel comentan que pueden ver el fuego desde sus casas. pic.twitter.com/x2yLnZ9e3H

Update: thank God for the rain pic.twitter.com/egNKIMzMIH