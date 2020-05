Alertan por fuerte incendio en la Isla del Padre

Fue alrededor de las 8:00 horas que se reportó el siniestro en un complejo de condominios denominado Golf Point, donde bomberos luchan por apagar el fuego.

De acuerdo a usuarios en redes sociales, las llamas se puede ver desde sus casas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre lesionados o víctimas mortales, así como tampoco el origen del incendio.

#ULTIMAHORA Se reporta un incendio masivo en complejo de condominios en La Isla del Padre, Texas. Desde las 8 am tiempo local los bomberos luchan por apagar el fuego, residentes de Puerto Isabel comentan que pueden ver el fuego desde sus casas. pic.twitter.com/x2yLnZ9e3H

Update: thank God for the rain pic.twitter.com/egNKIMzMIH