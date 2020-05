Irresponsable, concluir ciclo en línea: Cocopo

Integrantes del Consejo Coordinador Obrero Popular (Cocopo) consideran que es una irresponsabilidad concluir el ciclo escolar 2019-2020 mediante plataformas digitales, pues los docentes no cuentan con una planeación ni con las herramientas tecnológicas suficientes para evaluar a los estudiantes.

Además de que en el caso particular del estado de Durango, aseguran que no hay una sola computadora o dispositivo móvil que se le haya facilitado a los estudiantes de bajos recursos durante esta contingencia sanitaria por el COVID-19 por lo que se dificulta el aprendizaje.

"Las clases son virtuales y no hay una sola computadora que hayan regalado en los últimos diez años, no tienen ningún programa, no tienen materiales didácticos para que digan que los alumnos se van a educar con los padres de familia.

Los padres de familia no tienen ningún material didáctico para poderles dar la educación a sus hijos, no hay internet porque en muchos hogares no hay capacidad para pagar el internet", señaló Gerardo Villarreal Moreno, maestro jubilado e integrante de la comisión política de la Cocopo.

Durante el Día del Maestro, aseguró que "no hay nada que festejar", pues dijo que la educación pública "está secuestrada" por los Gobiernos estatales, a tal grado que las escuelas están en completo abandono.

Por otro lado, la Cocopo mencionó que en la actualidad y a nivel estatal, se tiene una deuda pendiente con el magisterio respecto al pago de los quinquenios, además de que a los maestros jubilados no se les está pagando el bono de rezonificación como debe ser pues se usan minitabuladores.

De igual manera, manifestaron inconformidades respecto a las cuotas sindicales que reciben las secretarías generales de las secciones 44, 33 y 12 así como anomalías en la asignación de plazas.

Finalmente, dijeron que lanzarán una convocatoria para disolver el comité seccional "porque no sirve de nada, no tiene autoridad moral y porque no ha podido defender los intereses de los maestros".