Sentía que me moría: 'Loco' Gatti

- El exportero argentino Hugo Orlando Gatti reapareció tras haber sido internado por dar positivo a COVID-19.

"En el hospital, todos los días preguntaba: cuando me voy, y me decían: mañana, todos los días. Ahí el doctor me dijo que estuve por morir, no lo podía creer; después me llamó el jefe, Florentino Pérez (presidente del Real Madrid), ahí lo creí que estaba por morir", comentó.

"En el hospital tiraba las pastillas que me daban y las enfermeras se daban cuenta. ¡Tenía una cara de loco! Sentía que me moría ahí, no podía ni caminar", y finalmente bromeó al decir que no morirá tan fácil y menos gracias al consumo de mandarinas: "lo único que hacía era comer mandarina, creo que eso me curó; pero hierba mala nunca muere", culminó.