De Sociales...

n Enseñar es dejar una huella, en las vidas de otras personas. Felicidades a todos los maestros! De ayer, de hoy y de siempre.

n El martes 12, celebró su cumpleaños Laura Gurrola de Arroyo y por supuesto, recibió felicitaciones virtuales de su familia y amistades. Y lo festejó con deliciosa comida y su sana distancia con su esposo Luis Carlos Arroyo.

n Y el miércoles 13, mi querida amiga Nury Farrus de Murra en compañía de su esposo Eduardo Murra Farrus, celebro una vuelta al Astro Rey. Con las respectivas congratulaciones de sus hijos Eduardo, Alfredo y Nurita, sus cónyuges, nietos y demás familiares. Desde aquí, mi felicitación y los mejores deseos.

nEn días pasados culminó su misión en la tierra la estimada dama, doña Magdalena Ortiz de Sirgo, mi sincera condolencia a la familia Sirgo Ortiz, en especial a mis queridas amigas, Cristina y Tete, a sus hermanos Magdalena, Gabriela, Víctor y Hernán, a sus nietos, bisnietos y demás familiares. Que el Creador les dé fortaleza para sobrellevar tan dolorosa partida. Para ella oración y descanse en paz.

n Ayer, le cortó una hoja más al calendario, mi querida amiga Malena Luengo González Domene, quien desde muy temprano recibió múltiples felicitaciones virtuales de familiares y amistades, así como una misa ofrecida en su honor.

n Una cumpleañera más, fue la guapa Lucia Ramos Clamont de Salazar, quien en su residencia junto a su esposo Jorge Salazar, lo celebraron con su platillo favorito, recibió llamadas, mensajes y whatsapp con muestras de cariño de sus amistades y familiares. Enhorabuena!!!

n Me uno a la pena que embarga a las familias Martínez Benavides y Benavides Sevilla, por la partida a la Casa del Señor, de la estimada y fina dama, doña Ma. de Lourdes Sevilla Seemann de Benavides, en especial a Ma. de Lourdes, muy querida amiga y compañera escritora, a su esposo Jesús Rodrigo Martínez Morales; a Carlos Eduardo (f) y Magdalena; Luis Gerardo y Ma. Inés; Ma. Eugenia y Enrique; nietos Magdita, Maluly, Maru, Marce, Jesús, Adri, Elsa, Patricio, Lore, Kike, Carlitos y María, así como demás familiares radicados en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Que Dios Padre en su infinita bondad los conforte en su ausencia, para ella oración y descanse en paz.

n Casa Iñigo llevara a cabo su taller virtual Del Miedo y la Angustia a la Esperanza y La Paz. Exposición vía Zoom: Ma. del Carmen González Morado, licenciada en psicología. Esto será el 20, 21 y 22 de mayo de 10:00 a 11:30 hrs. Si está interesado puede comunicarse con Alma Antiga, al correo [email protected] o al teléfono 871-13-80-381.

n Y hablando de Casa Iñigo, continua con sus transmisión en vivo de las misas dominicales en Facebook: Casa Iñigo Torreón, oficiadas por el Padre Enrique Ponce de León.

nDe igual manera, en la Catedral del Carmen por el obispo José Guadalupe Galván Galindo y en la Catedral de Guadalupe en la vecina Gómez Palacio, por el obispo Jorge Es

nEl día 15 de mayo, ósea ayer, era una fecha importante en La Laguna, ya que se celebra a San Isidro Labrador… Debido a su profesión, se le considera patrono de todos los agricultores y era festejado con misas, matlachines, música y grandes convites, sin faltar buena y abundante comida y además es venerado en muchos pueblos, con procesiones en las que se bendicen los campos y se agradece su protección.

n Para los amantes de la ortografía: No es colorié, es coloreé; No es bloquié, es bloqueé; No es saborié, es sabo

nUna más… ¡El coronavirus de la ortografía! ¡No digas niñas y niños!; ¡tampoco es correcto niñes, niñxs, niñ@s!. Simplemente di niños, ya que eso incluye ambos géneros.

nY para los que nos gusta observar el cielo y recibir esos maravillosos regalos y gratuitos, les recuerdo lo siguiente: En la segunda semana de mayo, la luna ha tenido conjunción con Júpiter y Saturno, el día de ayer, se observó su conjunción con el planeta rojo, Marte. Estos eventos astronómicos se han podido apreciar a simple vista en el cielo nocturno de todo el país. El viernes, nuestro satélite natural, se mantuvo en fase de cuarto menguante se vio cerca de Marte. ¿Qué es la conjunción? Las conjunciones de los planetas y astros son el resultado de acercamientos de dos o más cuerpos en una región del cielo. Estos fenómenos astronómicos, son acontecimientos que habitualmente se pueden observar sin ayuda de ningún tipo de telescopio. La Luna se alineara con varios planetas del sistema solar, en un acontecimiento astronómico que se denomina conjunción y es perceptible a simple vista desde la tierra. El primero de ellos se registró con la conjunción de la Luna, Júpiter y Saturno. El trio celeste fue perceptible en el horizonte sur. La luna menguante y gibosa se encontró con los dos planteas cuando el sol se escondió en Nueva York este martes. Júpiter se levantó sobre la ciudad de Nueva York a las 12:44 horas local del martes.

Continuando con Porfirio Díaz. En 1877, el Congreso lo declaró presidente constitucional. En este primer mandato (1876-1880), Porfirio Díaz fue coherente con las ideas que había defendido: impulsó una reforma de la constitución en la que se introdujo el veto expreso a las reelecciones presidenciales consecutivas y concluido su periodo, pasó el testigo al General Manuel González (1880-1884). Durante el gobierno de González, fue ministro de Fomento y gobernador de Oaxaca. Finalizado el mandato de González, Porfirio Díaz presentó de nuevo su candidatura a la presidencia (la constitución sólo vetaba las reelecciones consecutivas) y salió elegido. Tomó posesión del cargo el 1 de diciembre y tres años más tarde promovió una enmienda, que fue aprobada por el Congreso, al artículo 78 de la Constitución, la cual le acreditaba para una nueva reelección; en 1890, promulgó una nueva reforma de dicho artículo para hacer posible la reelección indefinida, lo que le permitió permanecer en el poder hasta 1911.

Solo existen dos días en el año en que no se puede hacer nada. Uno, se llama ayer y otro, mañana. Por lo tanto, hoy es el día ideal para amar, crecer, hacer y principalmente vivir. Dalai Lama