Mónica Huarte hace divertido video en aislamiento

-Beto tengo muchas ganas de hacer un video cantando!!!! -Yo te ayudo -Ya escogí la canción pero me encantaría cantarla en español y quiero que la letra tenga que ver con todo lo que estamos viviendo, pero que sea divertida. Quiero que la gente pase un momento agradable, que sepan que estamos en esto juntos y que los haga sonreír. -Yo te la hago -Va!! Hagamos esto juntos!!! @robertoaraujophotography vive en Nueva York, es mi amigo del alma, nos conocemos hace 20 años, hemos actuado, cantado, bailado, viajando, reído y llorado juntos, mis fotos favoritas me las ha tomado él, hace poquito viajé de sorpresa a un concierto que dió, él sabe que cuenta conmigo y yo sé que cuento con él. Cuando pasen los años y recuerde la cuarentena seguramente vendrá a mi mente este video que hicimos juntos a pesar de la distancia, a pesar de lo que estamos viviendo, por el puro gusto, con todo el placer y el gozo. Definitivamente uno de mis highlights de la cuarentena. Para todos ustedes con amor: “No puedo más” Que lo disfruten!! P.D. Canten el coro de la canción a todo pulmón cuando lo necesiten ya falta menos.