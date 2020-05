Preocupa muerte de doctor por COVID en Tlahualilo

Tras la muerte de un médico de 66 años, residente de Tlahualilo a causa del virus SARS-CoV2 (COVID-19), el alcalde del municipio, Alejandro Rodríguez Belmonte, manifestó su preocupación debido a que el fallecido prestaba sus servicios en uno de los consultorios particulares de mayor demanda ciudadana, además de que tenía una farmacia.

"Siempre estuvo atendiendo, yo me di cuenta el martes porque me comentaron que se lo habían llevado enfermo, posteriormente supe que había muerto por el COVID-19, sí hay preocupación precisamente por eso, porque sí hubo muchas personas que atendió, pero en este momento nosotros no sabemos quiénes son esas personas", declaró.

La defunción del doctor fue la número 20 en el Estado de Durango y de acuerdo con la Secretaría de Salud, el hombre tenía antecedente de contacto con un caso positivo a coronavirus, además de que presentaba obesidad como comorbilidad.

El presidente municipal informó que se trataba de un médico con el que "casi acudíamos todo el pueblo de Tlahualilo", de ahí que convocó a un comité de salud, que se conformó en el municipio para reforzar las medidas preventivas durante esta emergencia sanitaria.

Rodríguez Belmonte confirmó también que después de la muerte del médico, acudió personal de la Secretaría de Salud para sanitizar el establecimiento donde este laboraba y demás espacios públicos.

Lo despiden

Tras el fallecimiento del doctor, la comunidad de Tlahualilo rindió un homenaje en su consultorio particular. Colocaron veladoras, flores rojas y blancas y fotografías.

5 CASOS

Positivos de coronavirus se han reportado hasta el momento en Tlahualilo.