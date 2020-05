Pablo Sauti compone tema alusivo al confinamiento por coronavirus

En fecha reciente, el cantante y productor musical Pablo Sauti compuso y estrenó Cuando te vuelva a ver, tema que, aunque no realizó pensando en la cuarentena y la situación de mantenerse alejado de sus seres queridos, vino a bien al momento y generó una buena respuesta en el público.

“Este tema, de entrada, no fue una canción que compusiera y tuviera programada para lanzar, pero como mucha gente, quedé separado de personas queridas y para mí fue duro tener que estar separado ellas, porque te quedas aislado y con la incertidumbre de no saber cuánto tiempo va a durar esto, entonces llega un momento en el que simplemente las canciones salen”, precisó el intérprete vía telefónica con Notimex.

Sauti, quien desarrolla su carrera de forma independiente, recalcó que a diferencia de los temas que ha compuesto y publicado en sus redes sociales y plataformas, como De madrugada, a esta nueva canción le ha ido mejor, pues tan solo en Facebook consiguió más de 200 mil reproducciones, sin embargo, no es la cantidad de vistas la que lo ha impresionado, sino los comentarios que ha recibido de la gente.

“Lo que me conmueve mucho es el tipo de comentarios y eso lo que más te puede llegar como artista, el que te hagan ver que están conectando con tu música, con lo que has creado y creo que eso es por lo que estamos aquí, para conectar con la gente y sentir que con tus piezas musicales puedes mover a gente que quizá no has visto”, puntualizó el cantante, quien en su canal de YouTube tiene varios covers de artistas como Luis Fonsi, Sebastián Yatra, Nicky Jam y Camilo.

Pablo destacó que con Cuando te vuelva a ver, también tuvo en mente la cuestión de la esperanza y salir adelante en los momentos que se atraviesan, en el abrazo que le dará a la gente que quiere, cuando el confinamiento termine: “Tener la esperanza de que, si el presente no es lo mejor, al menos que el futuro sea algo que podamos tomar en nuestras manos”.

El originario de Cancún, Quintana Roo, precisó que, en el video oficial de la melodía, aparecen algunos integrantes de su familia, hecho que convierte al tema en una composición más emotiva de lo que ya es, además se dice feliz de que la canción esté llegando a otros lugares que no esperaba como Colombia y Brasil.