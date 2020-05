Nueva versión de Scarface verá la luz de la mano de Luca Guadagnino

Luca Guadagnino, el director de Call Me by Your Name (2017), se pondrá al frente de la nueva versión de Scarface que prepara Universal, un proyecto que lleva muchos años en gestación sin haberse podido concretar.

Medios estadounidenses señalaron este jueves que Guadagnino será el encargado de reimaginar la célebre historia de Scarface, que fue llevada a la gran pantalla en 1932 de la mano del cineasta Howard Hawks y en 1983 bajo las órdenes del director Brian de Palma y con Al Pacino como protagonista.

Antes que Guadagnino, este "remake" de Scarface había fichado como director primero a Antoine Fuqua (Training Day, 2011) y después a David Ayer (Suicide Squad, 2016), pero ambos renunciaron finalmente al proyecto.

A lo largo de todos estos años de idas y venidas, el nombre del mexicano Diego Luna figuraba como protagonista de esta nueva Scarface.

Pero ahora no está confirmado que el intérprete latino siga siendo la estrella de esta película.

Los hermanos Coen han pulido y revisado el último borrador del "remake" de Scarface, cuyo guion también ha pasado por muchas manos.

No es la primera vez que los hermanos Coen son contratados para perfeccionar un guion, ya que se encargaron de la misma labor en las cintas Unbroken (2014) de Angelina Jolie y Bridge of Spies (2015) de Steven Spielberg.

A la espera de saber si Guadagnino continuará con el rumbo previsto originalmente, la idea de la nueva Scarface giraba en torno al ascenso y caída de un gángster latino en Los Ángeles.

El director italiano triunfó con Call Me by Your Name, cinta que con una brillante pareja protagonista formada por Timothée Chalamet y Armie Hammer se llevó el Oscar al mejor guion adaptado (James Ivory).

Su filmografía incluye también otras películas como A Bigger Splash (2015) y Suspiria (2018).

Y en el horizonte tiene en mente, entre otros proyectos, una secuela de Call Me by Your Name y la serie limitada We Are Who We Are.