Comparten videos durante el sismo en Nevada y California

A través de redes sociales fueron difundidos varios videos captados por los habitantes de dicha zonas, en los cuales se observa el movimiento de los objetos colgantes dentro de las habitaciones.

Según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos, el temblor más fuerte ocurrió a las 04:00 horas, situando su epicentro a 56 kilómetros del oeste de Tonopah, una población de 2,500 habitantes.

Pocos minutos más tarde, otro temblor de magnitud 4.6 con epicentro a 61 kilómetros al sudeste de Hawthorne, seguido de otro movimiento sísmico de 4.9 al oeste de Tonopah.

@cnnbrk there was a 6.4 earthquake in Nevada this morning felt all over Northern California in Stockton California it lasted long. pic.twitter.com/j0Pubsi6qB