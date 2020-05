Drake encabeza listas de popularidad musical en EUA

El cantante y rapero canadiense Drake colocó su más reciente producción discográfica titulada Dark Lane Demo Tapes, en el primer lugar de las listas de reproducción en Estados Unidos, esto luego de haber debutado la semana pasada en la posición número dos, solo por debajo del álbum Here and Now, del cantante de country Kenny Chesney.

De acuerdo con la lista de los 200 álbumes más escuchados, del 8 al 14 de mayo de 2020, compartida por el sitio Rolling Stone, Drake logró el primer lugar tras vender más de 57 mil unidades de álbum; la producción fue lanzada el 1 de mayo y consistió en una compilación de temas que habían sido filtrados por Internet y algunas canciones inéditas.

Mientras que Drake goza del primer lugar en la lista, la producción My Turn, de Lil Baby recuperó posiciones en el conteo, obteniendo el lugar número dos, seguida por el material It Was Good Until It Wasn't, de la cantante estadounidense Kehlani, en tercero, y Just Cause Y'all Waited 2, de Lil Durk en cuarto.

En las primeras posiciones del conteo es habitual encontrar a los artistas DaBaby, The Weeknd, Post Malone y Roddy Ricch, y aunque el puertorriqueño Bad Bunny también ha permanecido entre el gusto de la gente con el material YHLQMDLG, el 10 de mayo estrenó, sin previo aviso, la producción discográfica Las que no iban a salir, la cual también obtuvo un lugar en las primeras posiciones.

YHLQMDLG, se encuentra en el lugar número nueve con más de 22 mil unidades de álbum vendidas, toda vez que el material Las que no iban a salir, con las colaboraciones de Nicky Jam, Don Omar y Yandel, ocupa la posición ocho con más de 24 mil unidades de álbum distribuidas, en solo cuatro días, hecho que también colocó a Bad Bunny como uno de los 500 artistas más escuchados del 8 al 14 de mayo.