Ya no me quiere: Pepillo Origel; asegura que buscó a Érika Buenfil

Luego de que Érika Buenfil respondiera a las críticas de Juan José Origel tras decir que estaba harto de los Tik Toks de la actriz, el conductor volvió a tocar el tema asegurando que tras la polémica entre ambos, la estrella de telenovelas le ha dejado de hablar, pues le escribió sin tener respuesta.

Así lo dejó entrever “Pepillo” en un IGTV para sus seguidores.

“Yo respeto mucho, que bueno que tocan este tema. Yo respeto mucho a la gente que hace su Tik Tok, que bueno, son muy divertidos, yo hasta copio unos y los subo”, comentó el periodista de espectáculos.

Cabe mencionar que días después de realizar las polémicas declaraciones contra la actriz, el presentador compartió en su cuenta de Instagram una imagen con los personajes de “Baticholo”, en donde se burlan de las personas que utilizan la plataforma de videos.

“¡Amor tengo un retraso!”, dice la mujer. “Lo sé, te vi grabando un TikTok”, responde “Baticholo”.

Algunos usuarios relacionaron la publicación con Buenfil, luego de que ella compartiera un meme del personaje de “Benito” donde dice que a “Don Gato” “le vale madre”, en respuesta a las críticas de Origel.

No obstante, parece ser que el conductor ha dejado atrás ese episodio con Érika, pues les aseguró a sus seguidores que la admira y respeta, e insinuó que su intención no fue atacarla.

“Lo único que dije fue ya me tenía harto ese... ¡ay bueno, ya ni quiero hablar!", confesó Pepillo. "Yo quiero mucho a Érika Buenfil, la quiero, la respeto, la admiro. Buena madre, buena hija, buena amiga, buena actriz, todo tiene mi güerita, pero ya, ya ni modo, ya no me quiere, ya qué hace uno".

Asimismo, reveló que le escribió a Buenfil, pero al parecer, no obtuvo respuesta.