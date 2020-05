Carlos Cuevas honra a las madres

A las madres se les debe consentir todo el año y no únicamente el 10 de mayo, eso bien lo sabe Carlos Cuevas, quien recién lanzó una canción en honor a las reinas del hogar bautizada como Madre mía.

Pese a la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, el cantante no deja de trabajar en su casa. Además de promover la citada melodía, hoy ofrecerá un concierto a través de la página Eticket.

"Madre mía es una canción muy bonita que se hizo hace cuatro años. Por falta de tiempo y cosas de la disquera, no la había podido grabar, así que aprovechando la cuarentena, la grabamos en mi casa y el video lo hicimos aquí mismo", comentó.

Carlos ofreció una entrevista a El Siglo de Torreón en la que habló de sus proyectos, su sentir por la Comarca Lagunera y su objetivo de que Madre mía se vuelva una canción atemporal.

"Esta rola es para siempre. Se la podemos cantar a mamá en su cumpleaños, en Navidad, en el Día de la Mujer. Ya me tocaba presentar una rola que le diera seguimiento a clásicos como Mi cariñito de Pedro Infante o Señora, señora de Denisse de Kalaffe".

Cuevas se encuentra muy emocionado por el espectáculo que dará este viernes en Internet, cuyas ganancias serán destinadas a músicos, empleados de producción y al Hospital de Niños Morelense, que atiende infantes con cáncer.

"Estamos buscando reactivar la vida artística. Me invitaron por medio de Eticket a hacer el concierto desde casa con mi grupo completo. Se cobrará porque con esto queremos reactivar la economía del mundo artístico. Ojalá y con esto se empiece una ola de hacer shows de esta manera".

"Ojalá se conecten a la página de Eticket, en mis redes pueden ver cómo hacerlo y cómo comprar el acceso en línea que costará 120 pesos. La boletera les enviará un link y entonces podrán ver el concierto en teléfonos móviles o pantallas".

De acuerdo con el cantante, la industria musical volverá a la normalidad cuando la contingencia pase y es que la economía de los artistas se ha visto severamente afectada ya que se cancelaron los conciertos y se cerraron bares o restaurantes.

"Esto tiene que acabarse. Creo que todo se reactivará para septiembre, no sé los masivos cómo se irán a manejar, pero se tiene que reactivar poco a poco. No le veo mayor problema, primeramente Dios".

Sobre cómo ha llevado la cuarentena, el intérprete de Ya la pagarás y Perdón, manifestó que trabaja desde casa y que esta situación le ha servido para reencontrarse con sus seres queridos. "Me la paso chambeando, retomé la guitarra y el piano, hago cosas del hogar, juego con mis perros, hago mucho ejercicio; estoy haciendo cosas que no hacia yo en la casa desde hace mucho tiempo. Desde hace 30 años no había estado tanto tiempo en mi casa".

"La cuarentena nos ha dejado varias lecciones. Por otro lado, nos ha permitido pasar más tiempo con nuestras familias y considero que eso era bastante necesario", sostuvo el artista.

Vía telefónica, Cuevas reveló cuáles son las actividades que más extraña y que desea hacer lo más pronto posible cuando el encierro por el coronavirus termine, algo que ocurrirá de manera paulatina, según los tres niveles de gobierno.

"Anhelo ir al gimnasio y volver a los escenarios porque como cualquier artista lo que más nos gusta en esta vida es pararnos en el escenario y cantarle al público. Dios quiera que pueda volver a hacer esto pronto", recalcó. Por último, Carlos Cuevas recordó que la Comarca Lagunera es una región que siempre lleva consigo porque desde que comenzó su carrera siempre lo ha apoyado".

"Gracias a toda mi gente de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo que siempre han fortalecido mi carrera. Laguneros, recuerden permanecer un rato más en sus casas para que podamos vencer el COVID-19, ya verán que pronto nos volveremos a ver en un concierto".