Reconversión de HG de Gómez Palacio sorprende a familiares

La reconversión del antiguo Hospital General de Gómez Palacio para la atención del COVID-19 tomó por sorpresa a familiares de pacientes que se encontraban internados y que habían acudido a consulta, pues ayer el personal del nosocomio les pidió que se retiraran de la explanada sin explicarles el motivo.

Luego del desalojo que se dio minutos después de las 13:00 horas, el acceso principal de la unidad médica fue restringido y se tuvo que proporcionar el informe médico a los familiares desde el exterior.

Las personas que tuvieron que abandonar el edificio solicitaban información de personas embarazadas, de mujeres a quienes se les habían practicado legrados y de pacientes que estaban próximos a cirugías, entre otros casos.

Antier, la sección 188 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud en el estado de Durango (SNTSA) urgió a la necesidad de que el resto de los servicios médicos como traumatología, ginecología y cirugías, entre otros, fueran referidos al Hospital General de Lerdo precisamente para protección del personal de Salud y de los pacientes que no son sospechosos y/o confirmados de coronavirus.

Ayer mismo, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número dos en La Laguna de Durango, Jorge Luis Candelas Rangel, mencionó que el antiguo hospital entró en un proceso de Reconversión Hospitalaria COVID-19 y que se espera que lo antes posible se pueda comenzar a canalizar a los usuarios que requieran otro tipo de atención médica al nosocomio de Ciudad Lerdo.

"La reconversión ya empezó, de lo que se trata la reconversión es que el hospital gradualmente irá tomando el aspecto de recibir pacientes COVID ahí. El resto de los padecimientos se irían a atender a Lerdo", afirmó.

Indicó que como parte de esta reconversión hospitalaria se hará una reubicación de personal de acuerdo a las necesidades de cada área, esto también para que la población "tenga la tranquilidad de que el paciente que no está relacionado con el COVID se manejará en un hospital específicamente en Lerdo".

El funcionario mencionó que en el Hospital General de Lerdo se cuenta al exterior con un triaje respiratorio de Atención Primaria, por lo que si en aquella ciudad se recibe a un paciente sospechoso del virus que necesite un manejo especial, será derivado a Gómez Palacio.

Por su parte, el secretario de Salud en Durango, Sergio González Romero, dijo que esta clínica entró en proceso de reconversión debido a que "el virus no sabe de fechas, ni de fronteras ni de hospitales, afecta a la población y tenemos que dar una respuesta inmediata y no esperar a que esté un hospital".

Mencionó que afortunadamente, el nuevo Hospital Regional de Especialidades de Gómez Palacio está prácticamente en condiciones de operar aunque "faltan algunos puntos muy breves que se van a concluir en el transcurso de esta semana, pero si nos cae uno, dos, tres pacientes, no los sabemos tenemos que dar una respuesta como medida hospitalaria para atenderlos y no podemos estar esperanzados a una fecha, el virus no sabe de fechas, ni de matemáticas ni de hospitales".

Expresó que es una instrucción del gobernador José Rosas Aispuro Torres hacer todos los movimientos que sean necesarios para dar oportuna atención a los pacientes con coronavirus a fin de disminuir la mortalidad.