LA IMPORTANCIA DE LA CALIDAD MENTAL

En nuestro día 28 de Vibremospositivo, Mercedes Guzmán continúa mostrándonos la técnica de la respiración pranayama, para un mejor control durante nuestra práctica de la meditación. Recuerda ver el video para practicar con nosotros en nuestra página de Squadra Consulting a través de Facebook.

En esta ocasión realizamos un ejercicio de evaluación de mente, cuerpo y alma.

A cada pregunta debes dar una puntuación del 1 al 10. 1 significa poco, 10 mucho, de acuerdo a tu sentir.

1. Patrones de sueño. ¿Qué cantidad y calidad de sueño tengo?

2. Alimentación. ¿Qué tipo de alimentación llevo?

3. Físico. ¿Me gusta mi cuerpo, me siento sano, me gusta cómo me veo?

4. Lenguaje hacia uno mismo. ¿Que tipo de pensamientos tengo, positivos negativos?

5. Vivir el presente. ¿Cuánto tiempo me enfoco en hacer las cosas en el ahora?

6. Perdón. ¿Qué tan fácil aprendo a dejar ir, perdono y me perdono a mí mismo?

7. Amor propio. ¿Qué tanto me gusto a mi mismo, como persona, como ser humano?

8. ¿Qué tan emocionado estoy de la vida? ¿Qué tanta fe tengo en el futuro?

9. ¿Qué tan consciente estoy de las señales que me da la vida?

El área de nuestra vida que menos puntuación tiene, es la que entonces tenemos que trabajar. Enfócate en ella y vuelve a autoevaluarte cuando te sientas listo. Ve cómo vas avanzando en cuanto a puntuación y motívate a ser mejor cada día.

Nos acompañó también desde Houston, la originaria de Colombia, Natalia Castillo, fundadora de FIREYOUP, quien nos habla de salud mental. Para llegar a un estado optimo es necesario trabajar un conjunto de puntos que Natalia resume:

1. La fe. Para cualquier situación es importante tener fe y saber que sea lo que sea que estés pasando siempre hay un lado positivo, y que no todos los momentos malos duran para siempre.

2. Rodearte de personas que te impulsen, que levanten tu espíritu, que crean en ti, que te quieran ver feliz.

3. La alimentación. Ya lo hemos mencionado anteriormente, lo que tu comas va a nutrir tu cuerpo y mientras mejor calidad de alimentos le des a tu cuerpo, éste lo va a reflejar y te lo va a agradecer.

4. El ejercicio no tiene que ser una sesión de tres horas siempre, ella nos recomienda hasta sesiones de 20 minutos que hagan que liberes endorfina necesarias para tu bienestar mental.

5. El sueño, pues es importante dormir de 6 a 8 horas para que nuestro cerebro y cuerpo tengan el descanso necesario para poder funcionar correctamente.

Estos pasos te van a ayudar mucho si estas sufriendo de ansiedad. Si equilibras todo esto, tu cuerpo va a comenzar a responder. Nadie lo puede hacer por ti, tu bienestar depende de ti, sólo tú lo puedes mejorar.

Natalia nos cuenta cómo desde pequeña, soñaba con hacer un impacto en la sociedad. Y aunque encontró mucha satisfacción en su trabajo, no estaba feliz con lo que estaba aportando a la comunidad. A partir de un momento difícil que vivió, que le dio ese impulso que la catapultó a fundar FIREYOUP, proyecto que ayuda a mujeres a sentirse cómodas con ellas mismas, hablando de actitud y seguridad. Cuando haces algo que te hace feliz se va a reflejar en tu actitud y eso te va a hacer mucho más atractivo. No se trata de apariencias, sino de cómo disfrutes cada cosa que hagas y te empoderes de esta forma para aceptarte ser feliz y estar mentalmente saludable.

Recuerda seguirnos todos los días en nuestro Facebook live de 10 a 11 am, hora de México en Vibremospositivo, también por Instagram en jorge_lpz y vibremos_positivo2020.

¿Qué tanto cuidas tu salud mental? Cuéntame a [email protected]