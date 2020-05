Maestra de La Laguna domina las nuevas tecnologías

La maestra Ema Guadalupe Serrano Hernández usa las herramientas tecnológicas para impartir sus clases a distancia, aplicando algunas de ellas a sus estudiantes de la zona rural de Francisco I. Madero y otras para la zona urbana de Torreón.

Mientras hay docentes a nivel nacional y regional que han tenido que ajustarse drásticamente a enseñar a distancia y aprender a hacerlo, haciendo uso de las videollamadas, las redes sociales, el WhatsApp, el Zoom para enseñar en grupo, otros por su parte, solo están aplicando lo que ya saben y aplican al estudiar una maestría o diplomados.

La maestra Ema labora en la Escuela Secundaria Lázaro Cárdenas del Río del Ejido Porvenir de Arriba en Francisco I. Madero, teniendo tres grupos con un total de 120 alumnos. Imparte la materia de Biología. También labora en la Escuela Secundaria número 2 Federico Berrueto con 35 alumnos y da la clase de Química.

Confesó que ella tiene dos carreras: es odontóloga y maestra de Ciencias, por lo que optó por desarrollarse en esta última, la cual dijo que le apasiona enseñar a los jóvenes.

Debido a estas actividades, Ema debe actualizarse frecuentemente dentro del Magisterio para mejorar su trabajo como docente, así como también realiza actividades de tutora de maestros de nuevo ingreso.

Por ello, indicó que esta pandemia ha obligado a los docentes a usar herramientas como el Facebook y hacer videos para poder enseñar a los estudiantes a la distancia.

Relató que anteriormente las autoridades de educación prohibieron a los maestros usar las redes sociales, como el Facebook o el WhatsApp para comunicarse con los estudiantes, por lo que nunca las usó para enseñar a sus estudiantes. "Por ese motivo dejé de aceptar alumnos en el Facebook".

Sin embargo, dijo que el COVID-19 la obligó a rastrear a los estudiantes por las redes sociales para contactarlos y darles las clases diariamente.

Explicó que de sus 120 alumnos del ejido del Porvenir de Arriba, logró contactar a 100 de ellos y darles su clase de Biología, formando un grupo educativo privado en Facebook. Aclaró que también dio de alta al director y al coordinador escolar para que vieran las actividades que se llevan a cabo.

"Me sorprendió lograr contactar a 100 de los 120 alumnos del ejido el Porvenir de Arriba, ya que muchos viven en zonas alejadas y no tienen acceso a internet".

Refirió que, pese a que se quitaron las clases de computación a nivel secundaria, los estudiantes saben el manejo de la tecnología gracias a los celulares.

Para estos alumnos, lleva su proyector y usa videos para mostrarlos en el salón de clase.

Por su parte, en la Escuela Secundaria Federal número 2 la dinámica con sus estudiantes es otra, usando imágenes de Zoom para sus 35 alumnos.

Dijo que brinda tutoriales para que los estudiantes puedan descargar el Zoom para los videos de clases en vivo. Por ello, usa videos de clases de YouTube. "Sí domino las herramientas tecnológicas para enseñar a los estudiantes".

Comentó que para ambos grupos de estudiantes la aplicación de la tecnología es distinto debido a que en el ejido Porvenir de Arriba se usan proyectores y videos, no de plataformas, en tanto en Torreón se manejan imágenes en Zoom para las clases en vivo.

La docente expresó que el trabajo ha cambiado por completo, algo pesado, si se considera que debe revisar por semana tres fotografías por casi 200 alumnos al día.

Apuntó que si se cumplieran los horarios sería igual a estar en clases, pero, muchos estudiantes del ejido no tienen saldo, por lo que mandan a deshora, en la noche o madrugada, las tareas cuando tienen internet. "Me ha servido muchos los videos para enseñar en la región Laguna". Opinó que el ciclo escolar no se perderá con el uso de la tecnología, pero piensa que esto ya se debería implementar en las escuelas públicas, aunque reconoce que se tienen muchas carencias en ellas.

"Esto puede fortalecer el trabajo y no solo en el salón de clases, sino puede servir como reforzamiento de los estudiantes a distancia a través de los videos".