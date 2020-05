Jonathan Díaz vive su proceso con Santos

Jonathan Díaz, canterano de los Guerreros del Santos Laguna, nacido en Monclova, Coahuila, está dando sus primeros pasos en primera división, coronando un exitoso proceso a través de las fuerzas básicas Albiverdes.

Tiene 20 años, es lateral derecho y juega con los Guerreros desde la categoría Sub 15. Ha sido campeón en diversas ocasiones con las fuerzas básicas santistas e hizo su debut con el primer equipo el pasado 24 de noviembre de 2019 frente a Toluca, en el estadio Nemesio Diez. Jonathan es un defensor con las características necesarias para lucir en esa posición: con velocidad, aguerrido y certero en la marca, capaz de hacer constantes recorridos y crear oportunidades de gol, sin descuidar la responsabilidad en la defensiva.

Díaz, quien en el equipo santista es mejor conocido como " el H", por su parecido al futbolista del Atlético de Madrid, Héctor Herrera, sostuvo una amena charla que se transmitió a través de las redes oficiales de Santos Laguna, en la que compartió la manera en que ocurrieron sus inicios con la camiseta verde y blanca: "fui a probarme a Santos Laguna gracias a un amigo, que fue el que me invitó. Me dijo que estaban buscando jugadores y acepté, entonces vine a hacer la prueba y a la semana, el profesor Rogelio Durán me dice que regrese a Torreón porque posiblemente me iban a registrar con la categoría".

La afición al futbol es algo que le viene de herencia a Jonathan, nativo de una ciudad donde el beisbol es muy popular, pero en casa tuvo la influencia necesaria para inclinarse por el balompié: "desde chico me gustó mucho este deporte porque veía que mi papá lo practicaba y entonces así fue como se me quedó". Guillermo Almada hizo debutar a Díaz en la Liga MX, una experiencia que jamás olvidará: "dos días antes de que llegara el día de partido, el profesor Almada me dijo que me preparara porque posiblemente iba a iniciar, ya que lo venía haciendo bien. Entonces llegó el día que había soñado, para el que me estuve preparando por mucho tiempo", relató.

Díaz aceptó que tiene un talento extra cancha: "siempre me ha gustado cantar, no sé si lo hago bien o no. Gerardo Arteaga me graba mientras canto para subirme a sus redes sociales".

