Prepara un 'Iron Man' en casa

El "Iron Man" es la prueba máxima para cualquier atleta a nivel mundial, se trata de una competencia consigo mismo y la experiencia de llevar al cuerpo humano hasta el límite de sus capacidades no solamente físicas, sino también en el aspecto mental.

De esto es consciente el atleta mexicano Luis Álvarez, poseedor del récord mundial por realizar en 174 ocasiones la prueba del "Iron Man", que exige 3.86 kilómetros nadando, 180 kilómetros en bicicleta y 42.195 kilómetros corriendo, es decir, un maratón para rematar una verdadera proeza física. Pero obviamente, Luis está consciente de las restricciones que se viven en el mundo actualmente, debido a la pandemia del coronavirus COVID-19, por lo que realizará un "Iron Man" denominado "Iron Help" en su propia casa, el próximo sábado 16 de mayo, a partir de las 6:45 horas, en un evento que será transmitido a nivel mundial.

Luis habló en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón, acerca de lo que le ha motivado a aventurarse en este reto que no tiene precedente alguno en la historia del atletismo mundial y que nació con una simple plática, para convertirse en una estupenda oportunidad de brindar ayuda a las personas que se encuentran en la primera línea de batalla ante el virus que azota al planeta tierra.

"Vamos a hacer un "Iron Man" en un cuarto de 2.5 por 7 metros, la prueba consiste en 3.8 kilómetros de natación, 180 kilómetros en bicicleta y 42 kilómetros corriendo, todo en menos de 17 horas, ese es el reto, que crece al ser en una habitación cerrada. Lo vamos a transmitir vía redes sociales y algunas plataforma de streaming, para pedir a la gente que done dinero y en especie, nuestro objetivo es recaudar un millón de pesos para nosotros donarlo a la Cruz Roja y a instituciones que atienden a personas que padecen COVID, para que estén bien protegidos y demostrarles así que estamos muy agradecidos por su esfuerzo", declaró vía remota, desde su hogar en la Ciudad de México.

Por sí mismo, el reto físico de completar un "Iron Man" es monumental, pero al ser una prueba que histórica y forzosamente por sus dimensiones, se realiza al aire libre, otorga al menos la distracción con paisajes o con los espectadores, pero en esta ocasión, para Álvarez no existen este tipo de motivaciones, lo que supondrá un reto mental aún mayor: "llevo 173 "Iron Man" y me ha pasado de todo, pero en efecto ahí te distraes un poquito con los competidores que vas pasando, con la hidratación, con la bicicleta que viene subida, incluso descansas un poco en algunas bajadas, te levantas, estiras el chamorro, pero aquí será una bicicleta estacionaria, que si dejas de pedalear o te despegas del asiento, se cae el sistema de la bicicleta y dejas de acumular kilómetros, entonces debes estar pegado al asiento durante más de siete horas, a veces no lo podemos hacer ni en un sillón viendo televisión con una cerveza, ahora hacerlo a bordo de una bicicleta en un asiento incómodo, es más difícil, nunca he hecho eso y va a ser un gran reto", compartió.

"He corrido maratones, pero jamás en una caminadora, este sábado será mi primera vez y va a ser un reto mental, pero lo más importante es que cuando vas por una competencia como un "Iron Man" vas por un reto personal, por una medalla, por algo tuyo; al hacer esto, es por ayudar a alguien más, esa es la gasolina, ese es el combustible que nos va a llevar a lograrlo. Es una idea de un grupo de amigos que me retaron y me dijeron que si yo lo hacía, ellos van a donar, por eso nos aventamos y queremos invitar a que podamos participar haciendo ejercicio y aportando fondos a través de la página web "donadora.org", en el proyecto de "Iron Help", para con lo recaudado ayudar a los héroes de la salud, enfermeras y doctores", añadió.

Por igual, se va a apoyar a personas que están pasando problemas económicos durante esta contingencia, al otorgarles despensas para que puedan sobrellevar la situación, sabiendo que viven en el día a día.

La invitación de Álvarez es para la comunidad mexicana en general y los laguneros pueden participar corriendo en sus propios hogares, sumándose a la transmisión en las redes sociales del "Iron Help" y a la colecta, "un millón de pesos puede sonar muchísimo dinero, pero si nos unimos un millón de mexicano y cada quien donamos un peso, estaremos llegando a nuestra META, así que se trata de unión, de apoyo, todo para los héroes de la salud de nuestro país", comentó Álvarez.

La trayectoria deportiva de Luis Álvarez comenzó como un reto personal, siendo un joven fumador y sedentario, a los 23 años pesaba 95 kilogramos y se puso el objetivo de caminar 5 kilómetros, logrando apenas caminar 2, lo que "picó" su orgullo y se motivó a prepararse para correr una 5K, siguiendo con 10 kilómetros y aumentando paso a paso con dedicación hasta correr un maratón, siendo el Maratón Internacional Lala una de sus primeras pruebas de fondo. Posee el récord mundial de más triatlones "Iron Man" realizados y ha escalado el Grand Slam del alpinismo mundial, las cimas más altas de cada continente, incluyendo el Monte Everest.

173 IRON MAN ha realizado Luis Álvarez, originario de la Ciudad de México, a lo largo de su carrera deportiva.