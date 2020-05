'Necesario, anuncio de reactivación económica', considera Zermeño

Al anunciar el Gobierno federal el plan de reactivación económica con el cual se planea salir a flote de la contingencia dada por el COVID-19, el cual contempla tres ejes centrales a seguir en el "plan de regreso a la nueva normalidad", el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, expresó que ya era necesario que se anunciara esta reactivación.

Consideró que de no afianzar esas cadenas de producción, al ser Estados Unidos nuestro principal socio comercial, este tendría que buscar otros posibles clientes en otras partes del mundo, "de tal manera que eso vino a forzar un poco la apertura de las distintas industrias ligadas a la exportación", subrayó.

"En algún momento tenía ya que darse debido a la crisis económica que diversos sectores de la producción están viviendo a causa de la contingencia sanitaria, además de que el retorno de operaciones en Estados Unidos obligaría a México a tomar este tipo de acciones por ser su principal socio comercial, ya que, el 90 por ciento de este flujo económico es precisamente entre México y Estados Unidos", manifestó.

En cuanto a la regularización de actividades que se plantea se dé por parte de una empresa del sector automotriz en la ciudad, el alcalde indicó que se vigilará que las plantas vean por la seguridad de sus trabajadores, "se procurará que se garantice la existencia de condiciones seguras tanto al interior como al exterior de las plantas para evitar que se desarrollen contagios", dijo.

Por otra parte, luego de que el coordinador de Seguridad en La Laguna, Adelaido Flores, precisara que el foco de movilidad, que mediante los reportes que se han dado en cuanto a reuniones que se desarrollan por parte de la ciudadanía, se presenta mayormente al oriente de la ciudad, el alcalde de Torreón Jorge Zermeño Infante hizo un llamado a la población a ser responsables.

Dijo que se trata de un tema de corresponsabilidad donde la ciudadanía se mueve por necesidad, "Yo no soy nadie para juzgar, si andan en la calle y no me dicen, ¿cómo le vamos a hacer? Nosotros estamos llamando a la responsabilidad de todas las personas, en una corresponsabilidad. Nosotros hemos regalado más de 100 mil cubrebocas, estamos entregando además despensas, kits de limpieza y como municipio, somos los únicos que sanitizamos plazas públicas y comerciales", precisó.

De igual forma, comentó que dentro de las acciones que se están realizando está la revisión de los exteriores de los hospitales, donde se están retirando los puestos ambulantes que generan aglomeraciones. Indicó que a través de una solicitud se procedió al retiro de un puesto ambulante que se ubicaba a las afueras de la clínica del ISSSTE, sobre la calle Allende.

Asimismo, comentó que la intención no es correrlos, "se les va a reubicar, lo que necesitamos es que haya espacios para que los pacientes que llegan no se vean obstaculizados y que además no se generen concentraciones de personas", externó.

Finalmente, dijo que dentro de las acciones de apoyo a los nosocomios, al exterior de la clínica 71 del IMSS, se limpió el espacio donde se encuentra en una ferretería para evitar fauna nociva a un lado de la clínica.