Solicitan Créditos a la Palabra

Integrantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), acudieron a las instalaciones de El Siglo de Torreón para solicitar a la Secretaría de Bienestar el otorgamiento de los "Créditos a la Palabra", toda vez que en la Delegación de esta ciudad no dan información y hay mucha lentitud, ya que muchas personas se han registrado y no saben si les van a autorizar sus créditos, aunado al hecho que por la contingencia sanitaria por el coronavirus o COVID-19 no pueden salir a cada rato de sus viviendas, motivo por el cual hacen un llamado a las autoridades centrales de dicho partido político para que se agilicen y liberen los créditos a la palabra solicitados.

