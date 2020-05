MLS podría jugarse en Orlando

La MLS examina la posibilidad de reanudar la temporada este verano y de que todos los equipos jueguen únicamente en Orlando.

Los detalles de la iniciativa continúan en consideración por parte de la liga de fútbol profesional de Estados Unidos y Canadá. Entre ellos, una posibilidad apunta a que los 26 clubes así como personal limitado de la MLS se alojen en un centro vacacional. Otra contempla que los partidos se jueguen sin aficionados en el Complejo Wide World of Sports de ESPN en Disney World, dijo a The Associated Press una persona enterada del asunto. Los equipos podrían viajar a Florida en junio para comenzar sus entrenamientos. La liga suspendió el torneo el pasado 12 de marzo.