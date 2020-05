Epic Games ofrece GTA V y la plataforma se cae

Durante las últimas horas en redes sociales comenzó a difundirse el rumor que Epic Games ofrecía para sus usuarios la descarga gratuita del famoso título, GTA V, hecho que por supuesto no tardó en atraer a miles de jugadores a la página oficial de la empresa.

Pese a que resultó real el rumor, cientos de usuarios no pudieron obtener el juego ya que la plataforma sufrió un colapso que hasta el momento no ha podido ser reparado.

A través de su cuenta oficial en Twitter, Epic Games informó que ya están trabajando para resolver el error.

Cabe destacar que además del error en la plataforma, el juego de Fortnite también sufrió algunos problemas, pues durante el transcurso del día diversos jugadores han reportado fallas en el título.

We are currently experiencing high traffic on the Epic Games Store.



We are aware that users may be encountering slow loading times, 500 errors, or launcher crashing at this time and we are actively working to scale. We'll provide an update as soon as we can.