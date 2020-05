Pablo Aguilar pide que nadie tome ventaja en reinicio de Liga MX

No se sabe cuándo será el regreso de actividades del futbol mexicano, pero los jugadores intuyen que está cerca.

El siguiente paso para la Liga MX, tras la información que otorgó el Gobierno Federal sobre el plan de la "Nueva Normalidad", es oficializar la fecha de retorno, equitativa para los 18 clubes de Primera División.

Pablo Aguilar, defensa del Cruz Azul, pidió una tregua para que ningún equipo se adelante y tome ventaja antes del reinicio del Clausura 2020.

El paraguayo explicó la importancia de que todas las instituciones de la Liga MX retomen sus actividades el mismo día, para que la segunda parte del torneo sea pareja.

"Lo correcto sería dar un tiempo, de acuerdo con una consulta con los preparadores físicos, para que agenden punto de partida. Si algunos equipos van a regresar antes que otros, la verdad es que toman ventaja, porque entrarán más rápido en ritmo y adaptación", dijo el guaraní.

Aunque ningún club lo ha aceptado, trascendió que algunos permiten a sus jugadores presentarse en sus instalaciones para realizar algunos ejercicios en cancha, mientras que otros se mantienen cerrados.

En el mapa de la actualidad de los estados del país con contagios de COVID-19, se dio a conocer que cuatro entidades que albergan seis equipos de la Liga MX, se encuentran en fase de color rojo (Ciudad de México, Estado de México, Baja California e Hidalgo).

A pesar de que Pablo, quien sufrió una rotura de ligamento cruzado en febrero, no alcanzaría a recuperarse para el cierre del Clausura 2020, relató que los futbolistas de la Liga MX están frustrados por no jugar. El último día con partido en el país fue el 15 de marzo.

"He hablado con muchos compañeros de profesión, están en una desesperación por no saber cuándo empiezan a entrenar. A uno no lo deja tranquilo y, por supuesto, provoca nerviosismo no saber cuándo se podrá jugar; desconocen si va a terminar el torneo", comentó el zaguero celeste, de 33 años de edad.

"Sé que es difícil poner una fecha exacta [para el regreso], pero ya se debería tener, digamos, como una aproximado, como las demás Ligas del mundo. Creo que eso también motiva y da una luz de esperanza. Para los jugadores sería bastante importante conocer una día cercano, para que, como se dice, se pongan las pilas para entrenar. Sería muy favorable para todos", añadió el paraguayo.

Aguilar reconoce que sus posibilidades para volver a jugar en el Clausura 2020 son mínimas, ya que se anticipa que su regreso a las canchas sea en agosto o septiembre, por lo que no se angustia; sin embargo, al ponerse en los zapatos de sus compañeros, entiende la frustación, ya que ellos están al 100 por ciento físicamente y con dos meses encima sin jugar.

Pablito, incluso, aceptaría que el resto del certamen se dispute en una sola sede, para evitar varios traslados y facilitar la logística de la Liga MX en los protocolos de higiene en los estadios.

"Si estuviera bien y me dan esa opción, la tomaría. Hay gente que quiere ver futbol y que se termine el torneo. No lo vería mal, la verdad. Los jugadores lo que quieren es jugar".

El paraguayo pasa la cuarentena recuperándose de la mencionada lesión, junto a su famila. "Es el lado bueno de lo malo".

Datos

8 semanas han pasado desde que se disputó la fecha 10, la última en jugarse en el suspendido Clausura 2020.

4 estados del país que albergan seis equipos de la Liga MX, se encuentran en fase de color rojo de contagio de Covid-19.

7 jornadas faltan para que concluya la fase regular del torneo mexicano, además de la Liguilla.