Acusa a Subsecretaría de no respetar pacto

El presidente de la Unión de Escuelas Particulares en la Comarca Lagunera, Rodolfo Silva Rosales, acusó a la Subsecretaría de Educación Pública (SEP) en la región Lagunera de Coahuila de romper el pacto de que no habría cambios en los grupos escolares, por lo que se han detectado alrededor de 30 casos de niños que son dados de baja en colegios para que terminen el ciclo en escuelas.

"Los papás deben dos meses de colegiaturas, entonces van a la Subsecretaría, les hacen un oficio y los colocan en la escuela donde ellos quieren, dejan a los colegios en el aire", explicó Silva Rosales. "Es una falta total de respeto de la Secretaría de Educación, porque se había acordado que no se harían movimientos en lo que resta del ciclo escolar".

Advirtió que hay una crisis muy grave en los colegios, al grado de que algunos podrían cerrar por los adeudos que enfrentan, pues indicó que aún deben pagar las dos quincenas de mayo, junio, julio y agosto, pero muchos ya no cuentan con la liquidez suficiente debido a los atrasos en las colegiaturas por parte de los papás, además de que se rompió el pacto con la autoridad estatal. "Están desmembrando los salones de clase, ¿qué vamos a hacer con todas las maestras que nos están sobrando?", expuso.

Señaló que los papás que han comenzado a recurrir a esto eluden sus obligaciones con el colegio, sin embargo, la Subsecretaría les entrega los certificados sin problema: "se están dando como volantes".

Silva Rosales dijo que los directores de los colegios están analizando alternativas, pues consideran urgente un diálogo con el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, a fin de aclarar esta situación a la brevedad posible, pues el recuperar el pago de las colegiaturas significa el pago al personal.

"Somos 1,700 escuelas particulares en la región y ocupamos a más de cinco mil personas, pagamos IMSS, impuestos, todo. ¿Cómo lo vamos a pagar? No hay diálogo con la SEP", explicó. "Hay un amplio sector de la población que no tiene los dispositivos técnicos para trabajar en línea y no pueden trabajar, pero en los colegios sí lo estamos haciendo, no sabemos ni cuándo ni cómo va a terminar el ciclo escolar, no sabemos nada".

Por otra parte, señaló que se establecería el día 5 o 6 de julio como para el fin de cursos, pero se piden calificaciones un mes antes, aún estando en clases, lo que derivará en que muchos papás se desentiendan de sus obligaciones con el colegio en cuanto reciban el documento. Silva Rosales dijo que, por el lado de Durango, no se han presentado este tipo de situaciones, solamente en La Laguna de Coahuila.

Incertidumbre

