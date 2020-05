No hay condiciones para clases presenciales: Aispuro

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, dijo que en el estado no hay condiciones para reanudar las clases presenciales el 1 de junio por lo que el ciclo escolar 2019-2020 continuará a la distancia a través del programa "Aprende en casa". Además, buscará coordinarse con su homólogo de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, para analizar el tema.

Señaló que este tipo de educación "no es la ideal" pero que las circunstancias sanitarias "no nos dejaron otra opción" además de que en el peor de los escenarios, la entidad estaría en la posibilidad de poder concluir el programa académico bajo dicha modalidad, considerando que la Secretaría de Educación está valorando diferentes métodos para poder evaluar a cada uno de los alumnos.

El mandatario estatal aclaró también que si la situación lo permite, los estudiantes volverán a la escuela antes del 1 de julio del año en curso pero que si no, "esperaremos a iniciar el próximo ciclo escolar y donde se garantice que habrá la evaluación para que la niñez y la juventud no pierda este ciclo escolar, este ciclo escolar se habrá de acreditar y habrá de tener todos los elementos que garanticen que la población estudiantil recibió la educación que requería de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo para esta nueva etapa".

Aispuro Torres mencionó que lo anterior se determinó luego de una reunión que tuvo con el Consejo General de Salud del Estado y con los dirigentes de las secciones magisteriales 12, 35 y 44 y autoridades de la Secretaría de Educación Pública nacional.

El gobernador dijo que continuará el diálogo con docentes y padres de familia pues no es idóneo que las clases presenciales se reanuden en Durango de manera fraccionada, es decir, en unos municipios sí y en otros no.

"Iniciando el mes de junio no hay condiciones para hacerlo y no vamos a abrir espacios en un municipio que sí haya clases y en otros no, hasta que no haya las condiciones para que en el estado en su conjunto se pueda continuar con el proceso de lo que es la parte del desarrollo educativo de manera presencial, pues no lo haremos", afirmó.

Refirió que en Durango se tiene un avance del 94 por ciento del programa "Aprende en casa", por lo que reconoció la labor de los docentes, ya que derivado de la emergencia sanitaria por el coronavirus, están dedicando más tiempo del que normalmente prestan cuando imparten clases en las aulas. De igual manera, destacó la labor de los padres de familia pues se están involucrando en mayor medida en la educación de sus hijos.